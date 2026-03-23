El tuit de Pedro Sánchez tras la llamada por teléfono que tuvo con Jordi Évole y Marc Giró

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido en su cuenta de X el momento en el que ha colaborado en el programa Lo de Évole, que conduce Jordi Évole en laSexta, dedicado al humorista Marc Giró tras su fichaje por la cadena de Atresmedia.

"Voy a llamar a una persona y a partir de aquí tenemos un diálogo, pero deberías explicarle el por qué te has ido de RTVE", comienza diciéndole Évole a Giró mientras están en una cafetería. Entonces, llama al jefe del Ejecutivo por teléfono pillando por sorpresa al humorista.

Sánchez, tras descolgar el teléfono, se sorprende de que sea Évole y le dice que a ver si le invita a su programa. "Le he invitado esta temporada, pero como no me dieron respuesta desde Moncloa he hecho toda la temporada sin usted", le responde el periodista catalán de laSexta.

La conversación de Sánchez con Giró y Évole

Tras decirle al presidente del Gobierno que se encuentra con Giró, este le confiesa que se enteró por las noticias de que se había ido de RTVE a laSexta. "Me alegra que la televisión pública se haya convertido en un trampolín para impulsar nuevos talentos y que otras televisiones se alimenten", le comenta.

"Estaremos de acuerdo que la televisión pública ha sido un trampolín para mí y yo un trampolín para la televisión pública", le replica el humorista catalán, mientras que Sánchez le reconoce que "por supuesto" y le dice que si no fuera por él no se quedaría hasta la medianoche viendo la televisión.

Además, durante la conversación, Sánchez acepta una entrevista con Giró para laSexta. "Estamos con Évole, que igual viene de colaborador, vamos a hacer un trío", le bromea el catalán, a lo que el presidente le responde que "sería fantástico" y que se apunta a lo que le digan.

"Lo que te quiero desear, Marc, es toda la suerte del mundo y que no te cambie el tiempo porque transmites autenticidad, valentía, coraje", sentencia Sánchez, que es preguntado por si el hueco que deja en RTVE ya lo han cubierto o no.

"Es una buena pregunta. La oposición si te digo que no, no se lo creerán y si te digo que sí te dirán que es teleSánchez, pero como ha dicho Marc, la televisión pública ahora mismo tiene la calidad y atrae a muchos públicos", explicó el líder del PSOE.

Évole hasta le bromea con que le haga una oferta a Iker Jiménez y le propone que en la siguiente campaña conceda más entrevistas: "Le quería pedir una cosa, que es muy poco habitual, y es que usted vaya a laSexta, a El País o a la Ser lo tengo muy visto, pero quiero al Pedro Sánchez sandungero y que vaya con Ana Rosa, Pablo Motos o Alsina". "Recojo tu testigo", reacciona Sánchez.

Finalmente, acaba la conversación con Giró preguntándole a Sánchez si cuanto más de izquierdas es mejor le va a todo el mundo y a él. "Es que yo creo que se ha distorsionado mucho lo de la izquierda y la derecha. Aznar llegó a legalizar a 500.000 inmigrantes y fíjate hoy como se pone la derecha. Creo que hay cosas de puro sentido común que solamente defiende gente progresistas como reconocer derechos a la gente que está ayudando al crecimiento y cuidado de personas", concluye el presidente del Gobierno.

El tuit de Sánchez

En X, Sánchez ha compartido ese momento y ha hecho una valoración destacando la importancia que tiene el humor. Su mensaje ha llegado a acumular en pocas horas más de 4.000 me gusta.

"Gracias a Jordi Évole y Marc por compartir conmigo unas risas. Qué importante es el humor en nuestras vidas. ¡Toda la suerte, Marc!", ha escrito en su perfil de la red social de Elon Musk.