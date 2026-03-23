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Perico Delgado aclara su situación con RTVE tras sus críticas al boicot de Israel en La Vuelta a España
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Perico Delgado aclara su situación con RTVE tras sus críticas al boicot de Israel en La Vuelta a España

El exciclista continuará retransmitiendo las carreras ciclistas. 

Javier Escartín
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Perico Delgado
Perico DelgadoEuropa Press via Getty Images

Las bicicletas son para el verano... y la primavera. La temporada ciclista del año 2026 ha comenzado en RTVE con la Volta a Catalunya y, un año más, Perico Delgado será el comentarista junto a Carlos de Andrés. Su presencia podría no ser noticia, puesto que lleva comentando las carreras ciclistas en la televisión pública desde 1995. Sin embargo, su polémica posición en contra de las protestas a Israel en La Vuelta a España del año pasado hizo que muchos consideraran que RTVE iba a prescindir de él. Pero nada más lejos de la realidad.

En un tuit publicado en su cuenta oficial, Perico Delgado ha anunciado su regreso como comentarista. "Mi primera carrera del año con RTVE. La Volta a Catalunya", ha escrito. Lo que ha generado comentarios muy positivos de los usuarios de esta red social. "Qué alegría nos das Pedro. Qué no nos rompan nunca vuestra dupla con nuestro querido Carlos de Andrés", "No me parecieron bien tus comentarios en la parte final de la Vuelta a España de 2025, pero me alegro sinceramente de que sigas en las retransmisiones de TVE. Son muchos años ya y sería muy extraña tu ausencia" o "¿Pero no decían que te iban a echar por estar a favor de la infame invasión de Palestina? ¿Dónde están los que afirmaban eso?", son algunos de los comentarios que se han podido leer.

El exdiputado de la Asamblea de Madrid y exsenador, Ramón Espinar, también se ha alegrado. "A Perico no le han echado de RTVE. Opinó lo que quiso contra el Gobierno y ahí va a seguir. Como debe ser", ha escrito. 

A lo largo de la pasada Vuelta a España, en la que participaba el equipo israelí Premier Tech, Delgado lamentó que se usara la competición deportiva para denunciar el "genocidio" perpetrado por Israel en Gaza. “Es una pena lo que está pasando, pero creo que la protesta ya ha quedado manifiesta un día más (...) Pero, por desgracia, la Vuelta está sufriendo acciones como esta", dijo. 

En otro momento de protesta, el exciclista dijo: “¡Pues ya está arreglado el problema de Israel y Palestina!". Es decir, minusvalorando la acción llevada a cabo en defensa de Palestina. También dijo: “La Vuelta poco va a arreglar. Los únicos que pueden cortar el bacalao son Estados Unidos y el señor Trump. Que le hagan la protesta a él y no a los ciclistas”, dijo.

Meses después, ya en 2026, Delgado señaló que todavía no sabía si continuaría este año en RTVE. "No puedo contar nada especial. Yo firmo contratos carrera a carrera. Imagino que cuando falte un mes sabré si cuentan conmigo. Espero que sí", dijo a Marca. Y efectivamente, así ha sido. 

Javier Escartín
Javier Escartín
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Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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