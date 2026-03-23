Perico Delgado aclara su situación con RTVE tras sus críticas al boicot de Israel en La Vuelta a España

Las bicicletas son para el verano... y la primavera. La temporada ciclista del año 2026 ha comenzado en RTVE con la Volta a Catalunya y, un año más, Perico Delgado será el comentarista junto a Carlos de Andrés. Su presencia podría no ser noticia, puesto que lleva comentando las carreras ciclistas en la televisión pública desde 1995. Sin embargo, su polémica posición en contra de las protestas a Israel en La Vuelta a España del año pasado hizo que muchos consideraran que RTVE iba a prescindir de él. Pero nada más lejos de la realidad.

En un tuit publicado en su cuenta oficial, Perico Delgado ha anunciado su regreso como comentarista. "Mi primera carrera del año con RTVE. La Volta a Catalunya", ha escrito. Lo que ha generado comentarios muy positivos de los usuarios de esta red social. "Qué alegría nos das Pedro. Qué no nos rompan nunca vuestra dupla con nuestro querido Carlos de Andrés", "No me parecieron bien tus comentarios en la parte final de la Vuelta a España de 2025, pero me alegro sinceramente de que sigas en las retransmisiones de TVE. Son muchos años ya y sería muy extraña tu ausencia" o "¿Pero no decían que te iban a echar por estar a favor de la infame invasión de Palestina? ¿Dónde están los que afirmaban eso?", son algunos de los comentarios que se han podido leer.

El exdiputado de la Asamblea de Madrid y exsenador, Ramón Espinar, también se ha alegrado. "A Perico no le han echado de RTVE. Opinó lo que quiso contra el Gobierno y ahí va a seguir. Como debe ser", ha escrito.

A lo largo de la pasada Vuelta a España, en la que participaba el equipo israelí Premier Tech, Delgado lamentó que se usara la competición deportiva para denunciar el "genocidio" perpetrado por Israel en Gaza. “Es una pena lo que está pasando, pero creo que la protesta ya ha quedado manifiesta un día más (...) Pero, por desgracia, la Vuelta está sufriendo acciones como esta", dijo.

En otro momento de protesta, el exciclista dijo: “¡Pues ya está arreglado el problema de Israel y Palestina!". Es decir, minusvalorando la acción llevada a cabo en defensa de Palestina. También dijo: “La Vuelta poco va a arreglar. Los únicos que pueden cortar el bacalao son Estados Unidos y el señor Trump. Que le hagan la protesta a él y no a los ciclistas”, dijo.

Meses después, ya en 2026, Delgado señaló que todavía no sabía si continuaría este año en RTVE. "No puedo contar nada especial. Yo firmo contratos carrera a carrera. Imagino que cuando falte un mes sabré si cuentan conmigo. Espero que sí", dijo a Marca. Y efectivamente, así ha sido.