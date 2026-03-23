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Yolanda Díaz sólo necesita seis palabras para responder al diputado del PP que acusó a los de Sumar de "falta de higiene"
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Yolanda Díaz sólo necesita seis palabras para responder al diputado del PP que acusó a los de Sumar de "falta de higiene"

Las palabras de Jaime de los Santos han levantado mucha polvareda en redes sociales. 

Javier Escartín
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Yolanda Díaz y Jaime de los Santos
Yolanda Díaz y Jaime de los SantosGetty

El diputado nacional del PP, Jaime de los Santos, insultó este domingo a los ministros de Sumar en un acto con Nuevas Generaciones de Castilla - La Mancha. En dicho encuentro, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, criticó las desavenencias en el seno del Gobierno por las medidas que debían tomarse para hacer frente a las consecuencias derivadas del conflicto en Oriente Medio. 

Unas "discordancias" que hicieron que el Consejo de Ministros del pasado viernes se retrasara casi tres horas y que culminara con la aprobación de dos diferentes decretos. Uno con las medidas refrendadas por el ala socialista y que, en principio, contarán con el apoyo de la mayoría del Congreso, y otro con propuestas sobre vivienda efectuadas por los ministros de Sumar y que incluye la prórroga de los alquileres.

De los Santos tachó de "disparate" aprobar "a cachitos" las ayudas por la guerra de Irán en un Consejo "dinamitado" y añadió: "Yolanda Díaz, Urtasun, Sira Rego, Mónica García...Estos personajes que estaban en las plazas aquel 15M, bastante poco aseados. Me refiero a falta de aseo personal e intelectual, pero eso es otra cosa", añadió.

Unas palabras que fueron muy criticadas casi al instante en las redes sociales. Este lunes, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha aprovechado una reunión con los diputados de Sumar en el Congreso para responder a De los Santos. "Se retrata quien dice semejante estupidez", ha dicho. Seis palabras que dicen mucho. 

Díaz no ha sido la única en responder al dirigente del PP. La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, se ha adelantado a los periodistas y ha asegurado que hoy venían "muy aseados".

La prórroga de los alquileres ha sido uno de los principales reclamos que Sumar ha puesto sobre la mesa al PSOE en estos últimos meses para hacer frente a la escalada imparable de precios. El sindicato de inquilinas ha aplaudido esta decisión porque evitará que muchas personas tengan que hacer frente "a subidas abusivas en los nuevos contratos o que puedan ser expulsados de sus hogares si el casero decide no renovarlos".

Cabe recordar sin embargo que, como todo decreto - ley, esta medida ha de ser convalidada en el Congreso de los Diputados por mayoría simple en un plazo máximo de 30 días. PP, Vox y Junts ya han anunciado que votarán en contra y, por tanto, esta medida decaerá y por tanto no tendrá efecto. De este modo, aquellos posteriores contratos que venzan no podrán ser prorrogados hasts dos años, como señala el decreto. 

Javier Escartín
Javier Escartín
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Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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