Yolanda Díaz sólo necesita seis palabras para responder al diputado del PP que acusó a los de Sumar de "falta de higiene"

El diputado nacional del PP, Jaime de los Santos, insultó este domingo a los ministros de Sumar en un acto con Nuevas Generaciones de Castilla - La Mancha. En dicho encuentro, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, criticó las desavenencias en el seno del Gobierno por las medidas que debían tomarse para hacer frente a las consecuencias derivadas del conflicto en Oriente Medio.

Unas "discordancias" que hicieron que el Consejo de Ministros del pasado viernes se retrasara casi tres horas y que culminara con la aprobación de dos diferentes decretos. Uno con las medidas refrendadas por el ala socialista y que, en principio, contarán con el apoyo de la mayoría del Congreso, y otro con propuestas sobre vivienda efectuadas por los ministros de Sumar y que incluye la prórroga de los alquileres.

De los Santos tachó de "disparate" aprobar "a cachitos" las ayudas por la guerra de Irán en un Consejo "dinamitado" y añadió: "Yolanda Díaz, Urtasun, Sira Rego, Mónica García...Estos personajes que estaban en las plazas aquel 15M, bastante poco aseados. Me refiero a falta de aseo personal e intelectual, pero eso es otra cosa", añadió.

Unas palabras que fueron muy criticadas casi al instante en las redes sociales. Este lunes, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha aprovechado una reunión con los diputados de Sumar en el Congreso para responder a De los Santos. "Se retrata quien dice semejante estupidez", ha dicho. Seis palabras que dicen mucho.

Díaz no ha sido la única en responder al dirigente del PP. La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, se ha adelantado a los periodistas y ha asegurado que hoy venían "muy aseados".

La prórroga de los alquileres ha sido uno de los principales reclamos que Sumar ha puesto sobre la mesa al PSOE en estos últimos meses para hacer frente a la escalada imparable de precios. El sindicato de inquilinas ha aplaudido esta decisión porque evitará que muchas personas tengan que hacer frente "a subidas abusivas en los nuevos contratos o que puedan ser expulsados de sus hogares si el casero decide no renovarlos".

Cabe recordar sin embargo que, como todo decreto - ley, esta medida ha de ser convalidada en el Congreso de los Diputados por mayoría simple en un plazo máximo de 30 días. PP, Vox y Junts ya han anunciado que votarán en contra y, por tanto, esta medida decaerá y por tanto no tendrá efecto. De este modo, aquellos posteriores contratos que venzan no podrán ser prorrogados hasts dos años, como señala el decreto.