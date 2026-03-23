El machismo les sale caro: el Gobierno revocará el Interés Turístico Nacional a la Semana Santa de Sagunto

El Gobierno ha iniciado el trámite para revocar la declaración de la Semana Santa de Sagunto como Fiesta de Interés Turístico Nacional después de que la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo vetara la presencia de mujeres como cofrades en dicha celebración.

La Secretaría de Estado de Turismo ha decidido incoar el expediente para revocar una declaración que se concedió en 2004; se trata de un reconocimiento que otorga el Ministerio de Industria y Turismo.

La declaración se regula en base a una orden ministerial que refiere al "arraigo de la fiesta y a la participación ciudadana en su desarrollo". Según la Secretaría de Estado de Turismo, el Gobierno considera que el veto de la cofradía afecta a ese requisito, a la participación ciudadana prevista en la normativa ya que excluyen a la mitad de la población.

La tradición como excusa

Tal y como ha adelantado este lunes el diario El País, la cofradía celebró una votación que arrojó un resultado desolador: 267 personas votaron contra la presencia de mujeres, frente a 114 que lo hicieron a favor de modificar los estatutos para permitirla.

La votación de la cofradía buscaba sustituir el término "varones" por "personas" en las normas internas de la organización, con más de cinco siglos de historia. La mayor parte de los cofrades optaron por mantener intacta la tradición.

Para la inmensa mayoría de los cofrades, el papel de la mujer debe seguir relegado a preparar las vestimentas o solamente colaborar con la organización, sin poder participar activamente en las procesiones.