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Preocupación por la salud de Mette-Marit de Noruega después de que se publicaran unas imágenes de la princesa con una máquina de oxígeno
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Preocupación por la salud de Mette-Marit de Noruega después de que se publicaran unas imágenes de la princesa con una máquina de oxígeno

La mujer de Haakon de Noruega está siendo protagonista por sus lazos con Epstein y el juicio contra su hijo, Marius Borg, para el que la fiscalía pide siete años de cárcel. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Mette-Marit de Noruega en el Día Nacional de Noruega 2025
Mette-Marit de Noruega en el Día Nacional de Noruega 2025GETTY IMAGES

La princesa Mette-Marit no atraviesa su mejor momento. La mujer de Haakon de Noruega lleva meses en el ojo del huracán por sus vínculos con el traficante sexual Jeffrey Epstein y el juicio contra su hijo Marius Borg, para el que la fiscalía pide siete años de cárcel por 39 de los 40 delitos de los que fue acusado, entre ellos los de violación. 

Hace una semana, la futura reina de los noruegos se vio obligada a dar explicaciones concediendo una entrevista a la cadena pública NRK. Mette-Marit estuvo acompañada de su marido, el príncipe heredero, y comenzó asegurando que ojalá no "hubiera conocido nunca" a Epstein. 

"Somos una familia que ha atravesado una situación muy difícil en las últimas semanas. Para nosotros, la prioridad ha sido la familia. Soy madre de un joven que se encuentra en una situación muy difícil. Además, tengo problemas de salud que requieren mucho descanso. Y mi salud se ha deteriorado aún más", añadió Mette-Marit. 

Precisamente la salud de la princesa ha sido la 'excusa' que han utilizado desde la familia real noruega para evitar que la futura reina se pronunciara de manera exhaustiva sobre sus polémicas, aunque no le ha quedado otra que hacerlo. 

La princesa heredera, de 52 años, tiene fibrosis pulmonar y este lunes ha vuelto a evidenciarse que su estado de salud no es bueno. Los medios noruegos han publicado imágenes de Mette-Marit en las que aparece acompañada por su marido, Haakon, utilizando una máquina de oxígeno para poder respirar mejor. 

En la fotografía también aparece la terapeuta de la pareja, Lise Strand Bjarkli, y Berit Tversland, que formó parte del equipo de Haakon. 

A la espera de un transplante

Tal y como anunció la casa real noruega el pasado diciembre, Mette-Marit está esperando un transplante fruto de un empeoramiento en su enfermedad. "Este otoño se le han realizado varias pruebas que muestran una clara evolución negativa en la salud de la princesa heredera. Por lo tanto, los médicos del Rikshospitalet han iniciado los preparativos para evaluar su posibilidad de un trasplante de pulmón", confirmaron en el comunicado.

"Nos acercamos al momento de realizar un trasplante de pulmón y estamos realizando los preparativos necesarios para que sea posible cuando llegue ese momento. Aún no se ha decidido cuándo la princesa heredera entrará en lista de espera para un trasplante de pulmón", apuntó Are Martin Holm, jefe de departamento y profesor de Neumología del Rikshospitalet, en el texto remitido a los medios.

Mette-Marit fue diagnosticada de fibrosis pulmonar en 2018 y a lo largo de estos años, especialmente los últimos, se ha visto cómo la enfermedad la ha obligado a estar de baja durante periodos prologados tanto por la enfermedad, que afecta a la absorción de oxígeno, como por los efectos secundarios de los tratamientos a los que se ha ido sometiendo. 

Uxía Prieto
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

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