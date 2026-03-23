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El PP llevará a Tezanos a los tribunales acusándole de mentir en los sondeos del CIS
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El PP llevará a Tezanos a los tribunales acusándole de mentir en los sondeos del CIS

Cuca Gamarra ha anunciado que se querellarán ante un posible delito electoral por la "vulneración" de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General en sus artículos 49 y 145 y una "utilización partidista" de las encuestas, que según los populares benefician a Pedro Sánchez.

Antón Parada
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El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, en una imagen de archivo.
El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, en una imagen de archivo.Marta Fernandez Jara / Europa Press via Getty Images

El Partido Popular ha dado uno de los pasos con el que viene amagando en cuanto a sus críticas acerca de la figura del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado este lunes que tratarán de llevar a Tezanos ante los tribunales, acusándole de mentir en los trabajos demoscópicos realizados por el CIS.

La diputada popular ha anunciado la interposición de una querella contra Tezanos, insistiendo en que "cuando hablamos del CIS no hablamos de demoscopia, hablamos de manipulación y ante ello acudimos a la Justicia". Los populares ya habían llevado a Tezanos a una comisión de investigación del CIS en el Senado, cámara en la que gozan de mayoría absoluta, pero ahora Gamarra ha precisado que creen que no hay que exigir solo responsabilidades política y debe darse un paso hacia el plano judicial, concretamente, al penal.

Con todo, las críticas han sido las habituales, señalando Gamarra que existe una "utilización partidista" del organismo en sí y que siempre se realiza "a favor" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En esa línea, desde el PP defienden que tiene que haber "consecuencias" porque, según su acusación, al "fallar" de manera "deliberada" se busca "anular la voluntad de los electores", lo que "es estar al servicio de Sánchez".

¿Qué delito invoca el Partido Popular contra Tezanos?

Desde el PP, en la figura de Gamarra, han argumentado que la querella está justificada en que el CIS trata de "inflar" al PSOE, ahondando en el gasto de "recursos públicos para manipular y dirigir la opinión pública". La diputada del PP ha afirmado que estas cuestiones que denuncian "afectan a la libre formación del voto de los ciudadanos" 

Asimismo, y en lo referente a la justificación de la querella anunciada, Gamarra ha expuesto que creen que Tezanos podría haber incurrido en un presunto delito electoral por la "vulneración" de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) en sus artículos 49 y 145.

En este sentido, el artículo 145 de la Loreg articula los posibles delitos en materia de encuestas electorales, señalando que "quienes infrinjan la normativa vigente en materia de encuestas electorales serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de uno a tres años".

Antón Parada
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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