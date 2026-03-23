El PP llevará a Tezanos a los tribunales acusándole de mentir en los sondeos del CIS

El Partido Popular ha dado uno de los pasos con el que viene amagando en cuanto a sus críticas acerca de la figura del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado este lunes que tratarán de llevar a Tezanos ante los tribunales, acusándole de mentir en los trabajos demoscópicos realizados por el CIS.

La diputada popular ha anunciado la interposición de una querella contra Tezanos, insistiendo en que "cuando hablamos del CIS no hablamos de demoscopia, hablamos de manipulación y ante ello acudimos a la Justicia". Los populares ya habían llevado a Tezanos a una comisión de investigación del CIS en el Senado, cámara en la que gozan de mayoría absoluta, pero ahora Gamarra ha precisado que creen que no hay que exigir solo responsabilidades política y debe darse un paso hacia el plano judicial, concretamente, al penal.

Con todo, las críticas han sido las habituales, señalando Gamarra que existe una "utilización partidista" del organismo en sí y que siempre se realiza "a favor" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En esa línea, desde el PP defienden que tiene que haber "consecuencias" porque, según su acusación, al "fallar" de manera "deliberada" se busca "anular la voluntad de los electores", lo que "es estar al servicio de Sánchez".

¿Qué delito invoca el Partido Popular contra Tezanos?

Desde el PP, en la figura de Gamarra, han argumentado que la querella está justificada en que el CIS trata de "inflar" al PSOE, ahondando en el gasto de "recursos públicos para manipular y dirigir la opinión pública". La diputada del PP ha afirmado que estas cuestiones que denuncian "afectan a la libre formación del voto de los ciudadanos"

Asimismo, y en lo referente a la justificación de la querella anunciada, Gamarra ha expuesto que creen que Tezanos podría haber incurrido en un presunto delito electoral por la "vulneración" de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) en sus artículos 49 y 145.

En este sentido, el artículo 145 de la Loreg articula los posibles delitos en materia de encuestas electorales, señalando que "quienes infrinjan la normativa vigente en materia de encuestas electorales serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de uno a tres años".