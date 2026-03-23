Trump da una "tregua" de cinco días a Irán y admite un diálogo entre ambos para poner fin a las "hostilidades"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que suspende durante cinco días las acciones militares contra la infraestructura energética de Irán y habla incluso de un "diálogo" abierto entre ambos países para poner fin a las "hostilidades".

"Me complace informar de que EE.UU. e Irán han mantenido durante los dos últimos días conversaciones muy productivas de cara a una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente. Basado en el tono constructivo de esas conversaciones, he solicitado al Departamento de Guerra --en referencia al Departamento de Defensa-- posponer cualquier ataque militar contra las plantas de energía y la infraestructura energética de Irán por un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y al diálogo actual", ha escrito en Truth Social.

El mensaje de Donald Trump

Este mensaje aplaza o suspende provisionalmente el ultimátum de 48 horas del presidente estadounidense a Irán para que abriera "totalmente" el estrecho de Ormuz antes de la madrugada de este martes. De lo contrario, advirtió, atacaría sus centrales eléctricas. En el caso de que Washington cumpliera con su amenaza, Irán anunció que también respondería "de la misma manera".

Las autoridades de Irán han confirmado ya más de 1.500 muertos desde que arrancó hace casi un mes la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra su territorio. De estos fallecidos, 210 son niños. La organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado esta cifra de muertos a 3.000.

El petróleo da un respiro

El anuncio de Trump ha dado un respiro al sector energético en mitad del disparado incremento del precio del petróleo o del gas. El precio del crudo brent, el que se usa de referencia en Europa, se ha hundido un 13% y ya se negocia por debajo de los cien dólares el barril. A eso del mediodía de este lunes, estaba en los 96 dólares. Horas antes, había llegado a alcanzar los 114,43 dólares