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Trump da una "tregua" de cinco días a Irán y admite un diálogo entre ambos para poner fin a las "hostilidades"
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Trump da una "tregua" de cinco días a Irán y admite un diálogo entre ambos para poner fin a las "hostilidades"

El presidente de Estados Unidos rompe el ultimátum que había dado a Teherán para abrir el estrecho de Ormuz y que finalizaba esta próxima madrugada. 

Javier Escartín
Javier Escartín
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.Anadolu via Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que suspende durante cinco días las acciones militares contra la infraestructura energética de Irán y habla incluso de un "diálogo" abierto entre ambos países para poner fin a las "hostilidades".

"Me complace informar de que EE.UU. e Irán han mantenido durante los dos últimos días conversaciones muy productivas de cara a una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente. Basado en el tono constructivo de esas conversaciones, he solicitado al Departamento de Guerra --en referencia al Departamento de Defensa-- posponer cualquier ataque militar contra las plantas de energía y la infraestructura energética de Irán por un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y al diálogo actual", ha escrito en Truth Social.

El mensaje de Donald Trump
  El mensaje de Donald Trump

Este mensaje aplaza o suspende provisionalmente el ultimátum de 48 horas del presidente estadounidense a Irán para que abriera "totalmente" el estrecho de Ormuz antes de la madrugada de este martes. De lo contrario, advirtió, atacaría sus centrales eléctricas. En el caso de que Washington cumpliera con su amenaza, Irán anunció que también respondería "de la misma manera".

Las autoridades de Irán han confirmado ya más de 1.500 muertos desde que arrancó hace casi un mes la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra su territorio. De estos fallecidos, 210 son niños. La organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado esta cifra de muertos a 3.000.

El petróleo da un respiro

El anuncio de Trump ha dado un respiro al sector energético en mitad del disparado incremento del precio del petróleo o del gas. El precio del crudo brent, el que se usa de referencia en Europa, se ha hundido un 13% y ya se negocia por debajo de los cien dólares el barril. A eso del mediodía de este lunes, estaba en los 96 dólares. Horas antes, había llegado a alcanzar los 114,43 dólares

Javier Escartín
Javier Escartín
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Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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