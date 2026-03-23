¿Dónde está Mojtaba Jamenei? Trump dispara los rumores sobre el 'desaparecido' líder de Irán al asegurar que él negocia con otra figura "respetada"

¿Dónde está Mojtaba Jamenei? El anunciado como líder supremo de Irán y sucesor de su padre, Ali Jamenei, sigue desaparecido y ni siquiera las recientes negociaciones entre EEUU y el régimen iraní le han sacado de su oscurantismo. Donald Trump ha sido el último en disparar los rumores sobre la presencia, ausencia o estado del 'heredero'.

En una conversación con medios en la Casa Blanca, Trump ha anunciado estar negociando con el régimen de Teherán y el presidente de EEUU les habría dado un plazo de cinco días para cerrar un acuerdo que cree posible sellarlo este mismo lunes. En caso contrario, ha advertido, proseguira los bombardeos "con toda la fuerza".

Aunque Washington y Teherán chocan en su particular relato, Donald Trump ha anunciado los diversos contactos con altas figuras del aparato iraní. Y en concreto ha hecho mención a su negociación directa con un líder "respetado" que no es Mojtaba Jamenei.

Sobre esos contactos, el mandatario americano asegura que "yo no llamé. Ellos llamaron", alegando que el país asiático es quien "quiere llegar a un acuerdo... y nosotros estamos muy dispuestos a hacerlo". De cara a ese potencial pacto, Trump marca como obligatorio que implique que "no haya más guerras, ni más armas nucleares". "Ya no van a tener armas nucleares. Están de acuerdo con eso".

Pero en otro extracto, recogido por Fox News, el presidente estadounidense reconoce "no saber" qué es de Jamenei jr, el líder ausente en imagen y hasta en voz desde que fue elegido líder supremo de Irán.

Su elección se entendió como una demostración de continuismo del régimen dictatorial y fundamentalista que durante casi cuatro décadas encabezó su padre, Ali Jamenei, muerto el primer día de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán.

Desde entonces no ha habido una prueba de 'vida' de Mojtaba Jamenei y solo se ha hecho mención a dos supuestos mensajes a la nación mandados por él, pero leídos por los medios con voz de los presentadores o con una voz tratada que no es la suya. Diversas fuentes estadounidenses e israelíes apuntan a que el recien elegido jefe de Estado estaría desfigurado tras haber sufrido, él también, las consecuencias de los ataques que han cercenado el aparato oficialista iraní.