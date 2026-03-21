"Merece descansar": Una mujer recauda 700.000 euros para la jubilación de un repartidor de 78 años

Un gesto difícil de olvidar. Segun publica el diario francés Pleine Vie, en Manchester (Tennese, EEUU), una mujer ha lanzado una recolecta online para recaudar dinero para la jubilación de un repartidor de 78 años. La recaudación ha superado todas las expectativas: 800.000 euros.

Su historia se remonta a hace unos meses cuando una mañana, el anciano repatidor tocó el timbre de Brittany Smith, una mujer estadounidense que había pedido un Starbucks a domicilio. Esta enfermera de profesión, "muy apegada a la gente" decidió buscar una solución. Unos días después, abrió la recolecta online para que el anciano pudiese disfrutar de una jubilación claramente merecida.

En solo tres días las donaciones se acercaron a los 700.000 euros. Ahora, ascienden a los 800.000 euros. "Todo empezó con un sencillo café entregado en su casa", reza la publicación. El objetivo fijado en un principio, 200.000 euros. Así es cómo ha evolucionado:

Unos 14.000 euros el primer día de la recolecta.

74.000 euros esa misma noche.

275.000 euros al día siguiente.

800.000 euros en tres días.

El objetivo fijado en la actualidad: un millón de euros.

En Estados Unidos, el 4% de la población octogenaria trabaja

Un estudio de Business Insider reveló datos preocupantes: un 4% de la población octogenaria en ese país trabaja.. Del centenar de octogenarios que entrevistó, la mayoría mencionó problemas de salud como "artritis, problemas de movilidad, enfermedades cardíacas, pérdida de audición y problemas de memoria".

Además, miles de ellos trabajan en profesiones de mayor riesgo, como conducir camiones, cuidado personal, trabajo de limpieza y construcción. En entrevistas, algunos trabajadores de estas profesiones dijeron que, si bien disfrutan plenamente del trabajo, les preocupa que su salud pueda obstaculizar su productividad, o que trabajar pueda poner sus vidas en peligro.