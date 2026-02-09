Estos son los derechos que tienes si te cancelan o sufres retrasos con tu tren durante la huelga ferroviaria

Un viajero afectado por la huelga de trabajadores ferroviarios mira hacia los andenes de alta velocidad de la estación de Atocha de Madrid este lunes

La huelga de trenes convocada después de los accidentes de Adamuz y La Gelida está afectando este lunes a miles de viajeros. Los trabajadores ferroviarios están convocados por los sindicatos del sector a secundar tres jornadas de huelga de 24 horas para exigir "un cambio estructural en la seguridad" del ferrocarril. La huelga arrancó esta medianoche y se mantendrá hasta el miércoles 11 a las 23.59h.

Los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Transportes son del 73 % en alta velocidad y larga distancia; del 65 %, en media, y del 21 %, en mercancías. Además, en los servicios de cercanías, la frecuencia de los trenes se verá reducida con el 75 % de circulaciones protegidas por los servicios mínimos en hora punta y del 50 %, en el resto del día.

Esto ha hecho que decenas y decenas de trenes no vayan a salir estos tres días. Renfe, Ouigo e Iryo han cancelado en el conjunto de las tres operadoras la circulación de más de 330 trenes de alta velocidad durante las tres jornadas de huelga. Puedes consultar los trenes que sí forman parte de los servicios mínimos en este enlace.

¿Qué puedo hacer si soy uno de los afectados por esta huelga? La organización de consumidores (OCU) ha recordado que, en caso de cancelación del viaje en tren, el viajero tendrá derecho a que se le devuelva el precio pagado por el servicio.

Han cancelado mi tren

Si te avisan de la cancelación con una antelación de al menos cuarenta y ocho horas respecto al inicio del viaje, la normativa establece que la empresa ferroviaria estará obligada a proporcionarle transporte en otro tren u otro modo de transporte, en condiciones equivalentes a las pactadas o a devolverle el precio pagado por el servicio.

Si el viajero fuera informado de la cancelación del viaje en las cuatro horas previas a la fijada para su inicio, tendrá derecho, además, a una indemnización a cargo de la empresa ferroviaria por el doble del importe del título de transporte.

En este caso, quienes se vean afectados por la cancelaciones de trenes a causa de la huelga ferroviaria, la solución pasa por:

Reembolso, que te devuelvan todo lo pagado (o la parte del viaje que no has disfrutado), o bien

Alternativa, es decir, llevarte a tu destino de otra manera y lo antes posible. O te ponen en otro tren o consiguen un autobús u otro medio de transporte.

Mi tren ha llegado con mucho retraso

¿Y qué pasa si se retrasa mi tren? Si la demora es de más de 60 minutos se puede elegir entre el reembolso íntegro del importe del billete, continuar el viaje lo antes posible por otros medios o bien viajar otro día.

La posible indemnización, que solo se aplica si el consumidor no ha pedido el reintegro del billete, sería en caso de retraso entre 60 y 119 minutos del 25% del precio del billete, y si el retraso supera los 120 minutos, del 50% del precio del billete. Estas son las cuantías mínimas, pues las que se fijaban en el compromiso de puntualidad eran mayores.

Hasta ahora, Renfe, Iryo y Ouigo tenían compromisos de puntualidad más estrictos. Si se retrasaba el tren sesenta minutos, te devolvían la mitad del billete. Si la demora era de hora y media, el 100%. Estas políticas de compensación han sido eliminadas debido a la situación de caos en las vías, pero siguen siendo válidas si compraste el billete con anterioridad a esa suspensión.

Eso sí, no hay derecho a indemnización si la empresa demuestra que el retraso se debe directamente a circunstancias extraordinarias ajenas al ferrocarril. El Reglamento establece expresamente que el transportista quedará exento de responsabilidad por los retrasos producidos por fuerza mayor aunque, según el Reglamento, una huelga no puede ser considerada “circunstancias excepcionales”, pues su gestación es de dominio público.