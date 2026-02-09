"Leyenda": Rosalía manda este mensaje a Bad Bunny tras su actuación en la Super Bowl

La actuación de Bad Bunny en la Super Bowl ha dado la vuelta al mundo. El puertorriqueño ha hecho un llamamiento por la unión de América, reivindicando el papel de Latinoamérica en pleno descanso del partido de la NFL mezclando escenas costumbristas, guiños y reivindicaciones a su Puerto Rico natal.

Esto ha hecho que las reacciones a la primera actuación de la Super Bowl íntegramente en español, desde sus créditos iniciales a su desfile de banderas de América latina no se hagan esperar. Empezando por la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha calificado el show como "absolutamente terrible, uno de los peores de la historia".

"Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo", ha señalado.

Sin embargo, otros se han deshecho en halagos a Benito. Muestra de ello es el mensaje que le ha mandado Rosalía a través de sus historias de Instagram, donde ha compartido una imagen del final de la actuación y el mensaje "Felicidades, leyenda" con un emoji de corazón.

La catalana mantiene una estrecha relación con el puertorriqueño y han colaborado en diversas ocasiones como en el tema La noche de anoche lanzado en 2020 y que él menciona en Voy a llevarte pa PR.

De Lady Gaga a Residente

Lady Gaga, quien se subió al escenario junto a él para cantar Die with a smile y luego bailar canciones como Baile inolvidable, tampoco ha perdido la oportunidad de darle un mensaje de agradecimiento.

"Fue un honor absoluto ser parte del show de medio tiempo de Benito. Gracias Benito por invitarme y gracias a todo el elenco por darme la bienvenida a tu escenario. No me lo perdería por nada del mundo", escribió la cantante de temas como Abracadabra.

El otro invitado en el show, Ricky Martin, con quien Bad Bunny tiene un estrecho vínculo también ha querido mandarle un mensaje al artista. "Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo", ha escrito en su post de Instagram junto a una imagen de él con Benito y Lady Gaga al acabar el show.

Tampoco se ha olvidado de él otro boricua, que ha encarnado como Bad Bunny la lucha por la reivindicación de Puerto Rico como ha sido Residente, que ha hecho un carrusel de fotos y vídeos junto a Benito. "Orgulloso de ti x100pre 🇵🇷❤️", ha escrito en su post.