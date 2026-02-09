Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
"Leyenda": Rosalía manda este mensaje a Bad Bunny tras su actuación en la Super Bowl
Cultura
Cultura

"Leyenda": Rosalía manda este mensaje a Bad Bunny tras su actuación en la Super Bowl

La catalana no ha dudado en felicitar al puertorriqueño, al igual que otros muchos rostros conocidos.

Marina Prats
Marina Prats
Rosalía y Bad Bunny en 'Saturday Night Live' en 2021.
Rosalía y Bad Bunny en 'Saturday Night Live' en 2021.NBC

La actuación de Bad Bunny en la Super Bowl ha dado la vuelta al mundo. El puertorriqueño ha hecho un llamamiento por la unión de América, reivindicando el papel de Latinoamérica en pleno descanso del partido de la NFL mezclando escenas costumbristas, guiños y reivindicaciones a su Puerto Rico natal.

Esto ha hecho que las reacciones a la primera actuación de la Super Bowl íntegramente en español, desde sus créditos iniciales a su desfile de banderas de América latina no se hagan esperar. Empezando por la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha calificado el show como "absolutamente terrible, uno de los peores de la historia".

"Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo", ha señalado.

Sin embargo, otros se han deshecho en halagos a Benito. Muestra de ello es el mensaje que le ha mandado Rosalía a través de sus historias de Instagram, donde ha compartido una imagen del final de la actuación y el mensaje "Felicidades, leyenda" con un emoji de corazón. 

La catalana mantiene una estrecha relación con el puertorriqueño y han colaborado en diversas ocasiones como en el tema La noche de anoche lanzado en 2020 y que él menciona en Voy a llevarte pa PR.

De Lady Gaga a Residente

Lady Gaga, quien se subió al escenario junto a él para cantar Die with a smile y luego bailar canciones como Baile inolvidable, tampoco ha perdido la oportunidad de darle un mensaje de agradecimiento.

"Fue un honor absoluto ser parte del show de medio tiempo de Benito. Gracias Benito por invitarme y gracias a todo el elenco por darme la bienvenida a tu escenario. No me lo perdería por nada del mundo", escribió la cantante de temas como Abracadabra.

El otro invitado en el show, Ricky Martin, con quien Bad Bunny tiene un estrecho vínculo también ha querido mandarle un mensaje al artista. "Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo", ha escrito en su post de Instagram junto a una imagen de él con Benito y Lady Gaga al acabar el show.

Tampoco se ha olvidado de él otro boricua, que ha encarnado como Bad Bunny la lucha por la reivindicación de Puerto Rico como ha sido Residente, que ha hecho un carrusel de fotos y vídeos junto a Benito. "Orgulloso de ti x100pre 🇵🇷❤️", ha escrito en su post.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO