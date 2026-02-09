Muestra la otra cara de emigrar a Finlandia: "Dicen que es el país más feliz del mundo y es mentira, no soporto más vivir aquí"

Finlandia es visto en todo el mundo casi como un paraíso. Está considerado el país más feliz de todos los que existen y muchos hacen las maletas para irse a vivir allí pensando que encontrarán una vida utópica. Pero no siempre es así.

Esa percepción de Finlandia como paraíso de la felicidad está basada en datos. El país ha sido clasificado este 2025 como el país más feliz del mundo por octavo año consecutivo, según el World Happiness Report, que elaboran el Sustainable Development Solutions Network (SDSN), con apoyo de investigadores del Wellbeing Research Centre de la Universidad de Oxford, y se basa en datos de la Gallup World Poll.

Pero no lo es para todos. La usuaria de TikTok @holasoy.marie, venezolana que vive en Finlandia, ha compartido su dura realidad como emigrante allí después de siete años. La mujer, que incluso rompe a llorar en algunos momentos del vídeo, expone la dureza del día a día allí que muchas veces no se muestra.

"No sé en qué estaba pensando cuando me vine a vivir aquí"

"Estoy en una crisis existencial, en el gimnasio casi me puse a llorar porque no soporto más vivir en Finlandia, no soporto más vivir en este país. No sé en qué estaba pensando cuando me vine a vivir aquí. No sé qué me pasó", admite.

Dice que como latinoamericana está acostumbrada "a esa calidez, amabilidad de las personas, a sentirte visto, que haces amigos rápido": "Llevo 7 años viviendo aquí y, aunque estoy acostumbrada y me doy cuenta de que puedo sobrevivir, y hacer cosas, desenvolverme, no es suficiente. Nunca va a ser suficiente".

"Este es un país en el que, si no hablas bien el idioma, es súper difícil conseguir trabajo, donde ni siquiera puedes buscar trabajo si no tienes lo básico limpiando o de secretaria, lo mínimo que uno pide cuando es emigrante. Ni siquiera uno es suficiente para eso. Esto de estar buscando trabajo es súper pesado, porque es como tener un trabajo por sí solo. Buscar trabajo es un trabajo. Si es difícil hacerlo en tu mismo idioma, imagínate tener que buscarlo en un país donde el tercer idioma es el inglés, el primero es el finés y el segundo el sueco", subraya.

"No es todo bonito, no todo es perfecto"

"Yo trate de buscar o estudiar algo global que pensé que podría conseguir en cualquier parte del mundo y me está costando un montón. No sé qué más hacer. Me estoy desesperando. Lo expongo en las redes sociales porque no es todo bonito, no todo es perfecto y Finlandia no es un país para emigrar al menos que vengas ya con trabajo", avisa.

"Si vienes por amor, por alguien, es demasiado difícil entrar en el mundo laboral y no sentirte como yo. Y quien diga que es mentira es mentiroso, porque somos más los emigrantes que venimos pensando que era un lugar para cumplir sueños, de oportunidades, uno de los mejores países del mundo, el más feliz del mundo, y es mentira", asegura.

La mujer insiste en que "esa felicidad es mentira": "Aquí todos son infelices. Vas al gimnasio, con adrenalina y hormonas de felicidad; nadie te habla, nadie te sonríe. Este no es un país feliz, no es un país para personas extrovertidas. No ofrece nada. No venga".