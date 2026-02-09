Un escolta de Mazón rompe el relato del expresident: sólo acudió al Palau de la Generalitat 20 minutos antes de la alerta

Un escolta de Carlos Mazón el día de la DANA ha tirado por tierra este lunes el relato del expresidente de la Generalitat valenciana: llegó al Palau alrededor de las 19.50h. de la tarde, apenas veinte minutos antes de que se lanzara el Es-Alert. Por tanto, a diferencia de lo que defendió Mazón de forma reiterada, no estuvo parte de la tarde en su despacho del Palau siguiendo de cerca la evolución del temporal.

Mazón aseguró en reiteradas ocasiones que, después de su almuerzo con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro, acudió al Palau de la Generalitat para seguir trabajando. Sin embargo, esta afirmación nunca pudo confirmarse puesto que las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio público se borraron. Ahora, con el testimonio del escolta, se comprueba que Mazón mintió y permaneció apenas cinco minutos allí.

El escolta ha asegurado que Mazón llegó al Palau de la Generalitat sobre las 19:50 horas y que sobre las 20:00 horas salieron hacia la sede donde estaba reunido el Cecopi. En ese trayecto, el expresidente de la Generalitat compartía coche con Josep Lanuza, asesor de Mazón, iba en el coche del president, y de camino al Cecopi recogieron a la jefa de prensa, Maite Gómez.

“Subió al despacho y nos dijo: ahora bajo y nos vamos. Tardó en bajar y subir muy poco. Después, salimos del palau de la Generalitat sobre las 20.00 horas o un poquito antes”, ha asegurado según El País.

Con respecto a las horas previas, el trabajador asegura que Mazón tuvo un acto por la mañana, tras el cual volvió al Palau de la Generalitat sobre las 11 horas, y más tarde salieron a pie hacia la comida que el expresident mantuvo en El Ventorro. Los escoltas, a petición de Mazón, no se quedaron en el restaurante y regresaron al Palau. Según el trabajador, no escuchó en ningún momento de la jornada que el jefe del Consell hablara sobre la emergencia de la dana.