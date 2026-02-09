Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Orestes reaparece, pone el foco en lo que pasa últimamente con el Rosco de 'Pasapalabra' y opina claro sobre el bote de Rosa
Virales
Virales

Orestes reaparece, pone el foco en lo que pasa últimamente con el Rosco de 'Pasapalabra' y opina claro sobre el bote de Rosa

Ha concedido una entrevista a 'El Confi TV', de 'El Confidencial'. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Orestes en 'Pasapalabra'ANTENA 3

La impresionante victoria de Rosa Rodríguez en Pasapalabra sigue dando que hablar varios días después. En El Confi TV han entrevistado a Orestes Barbero, uno de los míticos concursantes del programa de Antena 3, que ha puesto el foco en lo que pasa ahora con el famoso Rosco. 

Rosa ha pasado a la historia del programa al llevarse un bote de 2,7 millones de euros al saber cuál era el apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP: Earl Morrall

Precisamente en la entrevista en El Confi TV ha hablado de esas preguntas que se pueden resolver estudiando el diccionario pero otras, como la de Morrall, a las que llama cariñosamente los "absurdos", es decir, preguntas aleatorias de cultura general que puedes saber o no pero que son complejas de estudiar porque son inabarcables. 

Los "absurdos" de El Rosco

"En otros tiempos siempre ha habido esa rumorología de que en El Rosco siempre ponen dos preguntas que son imposibles. Antes eran muy complicadas, pero con una gran cultura y estudiando podía sonar la flauta. Sin embargo, desde los últimos años, es directamente absurdo. Pasapalabra juega con que para el gran público todo suena igual de complicado, pero cuando estás ahí, es un abismo insalvable", ha afirmado Orestes. 

Ha añadido el concursante que "hay un límite que no depende de ti, por lo que tienes que estar demostrando continuamente que te lo mereces hasta que, un día, deciden dar la oportunidad de que el juego se complete y puedes jugar por todo". 

Ha añadido, además, que antes "El Rosco era un objetivo asequible con esfuerzo", pero que el problema es que con el planteamiento que tienen ahora "de las preguntas absurdas" es más complicado completar el bote. 

"Por lo que cuentan los concursantes clásicos de Pasapalabra, no han abierto ningún rosco en estos años. Lo que denota el gran nivel que tiene Rosa", ha dicho, alabando el nivel de Rosa, ganadora del bote. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales