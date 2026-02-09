Orestes reaparece, pone el foco en lo que pasa últimamente con el Rosco de 'Pasapalabra' y opina claro sobre el bote de Rosa

La impresionante victoria de Rosa Rodríguez en Pasapalabra sigue dando que hablar varios días después. En El Confi TV han entrevistado a Orestes Barbero, uno de los míticos concursantes del programa de Antena 3, que ha puesto el foco en lo que pasa ahora con el famoso Rosco.

Rosa ha pasado a la historia del programa al llevarse un bote de 2,7 millones de euros al saber cuál era el apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP: Earl Morrall.

Precisamente en la entrevista en El Confi TV ha hablado de esas preguntas que se pueden resolver estudiando el diccionario pero otras, como la de Morrall, a las que llama cariñosamente los "absurdos", es decir, preguntas aleatorias de cultura general que puedes saber o no pero que son complejas de estudiar porque son inabarcables.

Los "absurdos" de El Rosco

"En otros tiempos siempre ha habido esa rumorología de que en El Rosco siempre ponen dos preguntas que son imposibles. Antes eran muy complicadas, pero con una gran cultura y estudiando podía sonar la flauta. Sin embargo, desde los últimos años, es directamente absurdo. Pasapalabra juega con que para el gran público todo suena igual de complicado, pero cuando estás ahí, es un abismo insalvable", ha afirmado Orestes.

Ha añadido el concursante que "hay un límite que no depende de ti, por lo que tienes que estar demostrando continuamente que te lo mereces hasta que, un día, deciden dar la oportunidad de que el juego se complete y puedes jugar por todo".

Ha añadido, además, que antes "El Rosco era un objetivo asequible con esfuerzo", pero que el problema es que con el planteamiento que tienen ahora "de las preguntas absurdas" es más complicado completar el bote.