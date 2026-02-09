Rufián aclara los rumores sobre una posible coalición de izquierdas para las generales: "Giras hacen los Rolling Stones"

Gabriel Rufián ha aclarado en la mañana del lunes, justo después del batacazo de la izquierda en las elecciones de Aragón, cuál es su estrategia después de que saliese la noticia de que iba a hacer una gira por España para unir a la izquierda a la izquierda del PSOE.

LaSexta ha contado que el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados empieza el 18 de febrero una serie de actos públicos con los líderes de los partidos a la izquierda de PSOE. El primero será en Madrid con Emilio Delgado, de Más Madrid.

Ante la rumorología desatada, Rufián ha querido aclarar varias cosas en cuatro puntos y en tres cuestiones que ha dejado en el aire. Los puntos:

Quien no vea que hay que hacer algo o no ve bien o ya le va bien que no lo haya.

Lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos .

. Los tuits, artículos o especulaciones contra mí no van hacer que PP y VOX dejen de sumar 200 diputados.

Creer que el fascismo se va a parar en la frontera de tu sede o de tu nación porque vota diferente es magia negligente.

Y las preguntas que ha dejado sobre la mesa son:

¿De qué sirve llegar al Congreso con 2, 3 o 4 diputados más si el Ministro del Interior va a ser Abascal?

¿De qué sirve que te vaya mejor si te van a ilegalizar?

¿No vale la pena intentar hacer algo diferente para frenarlo?

"Yo solo digo algo que basta estar en la calle 5' para escuchar. Más cabeza y menos pureza. Y por cierto. Giras hacen los Rolling Stones. Yo solo voy a hablar con quien me llame para hablar de lo que hay y de lo que viene. Como siempre. Por todos y contra nadie", ha sentenciado el portavoz de ERC en el Congreso.