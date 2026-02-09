Los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, "profundamente preocupados" por las revelaciones del 'caso Epstein'

El príncipe Guillermo y Kate Middleton en su visita al National Federation of Women's Institute de Sunningdale en el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton se encuentran "profundamente preocupados" por las recientes revelaciones sobre el 'caso Epstein' que se han hecho públicas en las últimas semanas.

Así lo ha revelado un portavoz del Palacio de Kensington a la BBC, donde ha asegurado que los príncipes de Gales se encuentran "centrados en las víctimas" a raíz de las nuevas informaciones de los documentos relacionados con el delincuente sexual que se han conocido en Estados Unidos.

"Puedo confirmar que el Príncipe y la Princesa están profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas", ha señalado el portavoz de Kensington en su comunicado.

Los príncipes de Gales habían pasado el fin de semana, en pleno escándalo por las nuevas filtraciones del caso Epstein, en Courchevel, un exclusivo destino en los Alpes franceses, donde son habituales la familia Beckham o George Clooney, entre otros.

Los vínculos de Andrés Mountbatten-Windsor con el 'caso Epstein'

Cabe recordar que Andrés Mountbatten-Windsor, anteriormente príncipe Andrés, es uno de los nombres vinculados a Jeffrey Epstein y su trama de tráfico sexual. Entre ellas, se encuentran las denuncias de Virginia Roberts Giuffre, quien aseguró que Epstein la traficó y le ordenó tener relaciones sexuales con Mountbatten-Windsor cuando era mejor de edad.

El nombre de Andrés, que fue despojado de todos sus títulos reales por parte de su hermano el rey Carlos III a finales de 2025, es uno de los nombres que más se repite en los documentos y correos electrónicos con Jeffrey Epstein.

Entre ellos, hay una invitación a Epstein para cenar en el Palacio de Buckingham, otra oferta de Epstein de presentar a Mountbatten-Windsor a una mujer rusa de 26 años ("inteligente, bonita, de fiar") a la que podía traslarar a Reino Unido, y varias fotos que parecen mostrar a Mountbatten-Windsor arrodillado sobre una mujer tendida en el suelo.

Tampoco hay que olvidar que se conocieron una serie de e-mails en los que Sarah Ferguson, exmujer de Andrés, trataba al pedófilo Jeffrey Epstein como "amigo fiel y supremo" en 2011, cuando ya había sido condenado por delitos sexuales.

La implicación de Mountbatten-Windsor en el caso es tal, que el primer ministro británico Keir Starmer ha pedido que Andrés declare ante el Congreso de EEUU para aclarar sus vínculos con el caso Epstein.