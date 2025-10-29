Felipe VI, en el homenaje a las víctimas de la DANA: "Pongamos todos de nuestra parte para que algo así no vuelva a ocurrir"

Unidad, con las víctimas y para el futuro. Felipe VI ha dirigido "unas palabras que ojalá lleguen como un abrazo" a los familiares de los fallecidos por la DANA en el homenaje de Estado celebrado este miércoles en Valencia. Un discurso que, dedicado íntegramente a todos los que perdieron a algún ser querido, también ha llamado a trabajar "todos juntos" evitando cualquier discordia.

"He intentado ponerme en vuestro lugar, imaginar qué os podía decir y no hay palabras". "Sólo sé que hay un sentimiento de dolor sincero que me une y nos une a vosotros. Y que os acomapaña con todo cariño en vuestro duelo, un cariño personal y de toda España que es necesario expresar", ha señalado con emoción el rey, que previamente ha compartido unos minutos en privado con los familiares.

Cercano a los familiares, antes, durante y después del acto, el rey de España ha descrito el "inmenso dolor que sentimos y sentiremos". "Vosotros, de una forma que no puedo siquiera describir; la sociedad, con un inmenso sentimiento de pérdida", para dar forma con "cada nombre, cada historia, cada persona" a lo que considera "una memoria que nos pertenece a todos y entre todos queremos preservar". "La Reina y yo queremos que lo sepáis: estamos, ahora y siempre, con vosotros", ha subrayado.

Para el rey ese cariño es necesario "como también lo es seguir analizando las causas y lo ocurrido para extraer con rigor y serenidad las lecciones necesarias" a raíz de la DANA. El objetivo, ha proseguido no es otro que "mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras grandes catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias".

En un evidente llamamiento a la unidad, también institucional, y tras evidenciar que "todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir", ha instado a los presentes y a la sociedad a que "pongamos todos de nuestra parte para impedir que algo así se repita".

"Ante tanto dolor, ojalá nuestras palabras lleguen como un abrazo. Qué difícil es transformar las palabras en abrazos, pero aún así desde el corazón es lo que la reina y yo queremos". "Que nuestro abrazo lleno de cariño, de respeto y deseo de consuelo, os llegue y os envuelva siempre", ha culminado como broche al homenaje de Estado.