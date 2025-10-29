"Seguimos caminando con cicatrices en el alma": el funeral de Estado rinde homenaje a las víctimas de la DANA

Un año de la tragedia, del dolor que sigue incrustado en miles de valencianos que hoy miran atrás, a aquel día en el que muchos perdieron todo en el que todo se rompió. Familiares, amigos, conocidos, vecinos... El agua arrasó con todo aquel 29 de octubre de 2024 dejando 229 personas fallecidas en la Comunidad Valenciana. Cada una con su historia, con su vida, con un camino por recorrer que se detuvo en aquel momento. Este miércoles ha tenido lugar el funeral de Estado, coincidiendo con el aniversario de la DANA, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe situado en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. Una ceremonia solemne que ha acogido a familiares, representantes políticos de todo el país y los reyes.

La emoción ha impregnado cada uno de los instantes del funeral. "Para ustedes esto es todos los días", ha dicho Felipe VI a uno de los familiares que perdió a su madre y a su suegra recordando que el dolor es constante para muchos. Las lágrimas no tardaron en aparecer en los familiares afectados, pero también la indignación de muchos de los presentes por la presencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón. "Sinvergüenza. Nos has jodido la vida. Comiendo con una periodista cuando la gente se estaba ahogando", le reprochaba una da las afectadas arropada por las demás. Mazón se encontraba en cuarta fila, lejos de las víctimas abandonadas en el peor momento de la historia reciente de Valencia.

"En medio de la catástrofe y del barro emergió la solidaridad de un pueblo herido, pero no vencido", introducía tras el himno de España Lara Siscar, periodista de RTVE. Un discurso que ha enarbolado el sentir del pueblo valenciano, del sufrimiento de aquel día, pero también de la unión y la grandeza del ser humano cuando suceden estas tragedias y una proclama: que nunca se olvide. Acto seguido, entremezclado con la emoción propia de un funeral de Estado y un silencio de recuerdo, Siscar ha comenzado a recitar todas y cada una de las 237 víctimas que dejó la DANA.

Las cuerdas de la guitarra española rompía el silencio para dar paso a a la interpretación de 'Mon Vetlatori' por María Bertomeu que ha cantado 'La Maria'. Una canción de origen valenciano que habla sobre la pérdida, pero también del amor que introducía a las víctimas. Andrea Ferrari Canut es una joven de 20 años, perdió a su madre aquel 29 de octubre y tomaba la palabra. "Hablar de mi madre es hablar de luz y amor en estado puro. Una increíble persona, amiga y sobre todo madre. Era perfecta, cualquier palabra se queda corta. Esa fuerza que ella tenía es la que me hace seguir viviendo. Cada persona que perdimos deja una huella imborrable. No es un acto de recuerdo, también el compromiso de no olvidar. Mientras exista memoria nunca habrá olvido. Seguimos caminando con cicatrices en el alma", ha dicho encogiendo el corazón de todos los presentes.

El marido de Naiara murió al salir de su trabajo en Bétera. "Teníamos tantos sueños por delante, éramos felices con nuestros hijos y una historia por escribir. Sigo decorando la casa como a ti te conocía", ha narrado mientras aseguraba que "en mis sueños he tratado tantas veces de salvarte, pero cuando lo conseguía despertaba y empezaba otra pesadilla. Me invade la tristeza al saber que la vida sigue aunque no estés". Él era de Túnez y se mudaron a Valencia para construir una vida y un futuro, pero hubo un día que no volvió. "Eres y serás invencible", rememora agradeciendo que los presentes recuerden a los que se fueron, porque "mientras les recordemos nunca morirán".

Virginia Ortiz Riquelme, perdió a su primo Juan Alejandro en Letur. "La mayoría de nosotros solo queremos vivir en paz. Quien omite su deber es quien comete el acto primigenio que deriva en las muertes", ha dicho haciendo referencia a Carlos Mazón y que ha provocado el aplauso de todas las víctimas. La ofrenda floral de Felipe VI y leticia acompañaba el siguiente compás de la ceremonia en el que la orquesta de RTVE ha puesto la banda sonora antes de que comenzase el minuto de silencio en homenaje y conmemoración a todas las víctimas que perdieron la vida aquel 29 de octubre de 2024.

"Un año después. Lo que ocurrió aquella noche y lo que siguió nos trae recuerdos demoledores. Dejó tras de sí, además de una destrucción catastrófica, muchísimo dolor. No puedo siquiera describir lo que podéis estar sintiendo. Cada nombre, cada historia, cada familia forma parte de una memoria que forma parte de todos. Ellas son la razón de este día y ninguna emoción es capaz de trasmitir lo que uno siente", ha dicho el rey, Felipe VI, tras el silencio de homenaje. "No existen palabras, solo sé que hay un sentimiento de dolor sincero, pero también un cariño que os acompaña en vuestro duelo", ha proseguido.

También ha tenido una sutil referencia a la gestión, situación política y aprendizajes que hay que extraer de lo que ocurrió el día de la DANA. "Hay que extraer con rigor y seriedad lo que sucedió para mejorar nuestras capacidades para afrontar otras catástrofes. Deseamos que no vuelva a ocurrir, pongamos de nuestra parte", ha asegurado en su discurso concluyendo con un conmovedor mensaje: "La reina y yo estamos siempre con vosotros, ojalá estas palabras sirvan como un abrazo. No estáis solos. Qué difícil es transformar las palabras en abrazos, pero es lo que intentamos hacer. Que nuestro deseo de consuelo os llegue siempre".

La música del 'Adagio' del 'Concierto de Aranjuez' finalizaba el funeral de Estado con que ha estado cargado de emoción, recuerdos, historias rotas, heridas que nunca podrán cicatrizarse y la obligación de nunca olvidar a aquellos que nunca volvieron a casa. A la salida, se ha escuchado un grito que lleva siendo bandera para gran parte del pueblo de Valencia desde aquel 29 de octubre de 2024: "Mazón, dimisión".