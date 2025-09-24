Una experta en protocolo se fija en esta imagen de Sánchez y Felipe VI y resalta un detalle para ojos entrenados

Felipe VI y Pedro Sánchez han compartido casi mesa en Nueva York, donde ambos han estado presentes en el debate general del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La experta en protocolo Diana Rubio ha analizado la imagen conjunta que han dejado el jefe del Ejecutivo y el jefe del Estado y se ha fijado expresamente en el rey, que lleva una corbata verde.

Juntas y juntos somos mejores: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos, es el lema de este evento que ha llevado a Estados Unidos a los principales mandatarios del mundo.

Como cuenta Rubio, esta corbata verde es llamativa porque para los defensores de la corona, V.E.R.D.E es el acrónimo de Viva El Rey De España. "¿No os habéis preguntado nunca por qué la moqueta de la asamblea es color verde? ¿Por qué creéis que es así?", ha dejado Diana Rubio sobre la mesa.

En los comentarios, muchos coinciden en que puede ser para expresar esperanza: "No creo que sea casual, más bien lo veo como un símbolo de paz, esperanza y continuidad institucional ya que en muchos parlamentos en el mundo, por ejemplo, la Cámara de los Comunes en el Reino Unido o el Congreso de EE.UU usan el verde en sus hemiciclos. Aunque me quedo con la esperanza".

Además, el rey interviene este miércoles en la Asamblea General de la ONU, organización cuya utilidad reivindica España y donde se prevé, según las previsiones, que el monarca haga referencia a la necesidad de poner fin a la situación que se vive en Gaza.

Hace unas semanas, desde Egipto, el rey señaló que "por más lejos que pueda seguir estando hoy ese objetivo" no se puede "desfallecer en el empeño", en referencia a la ofensiva israelí en Gaza.