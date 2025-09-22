Qué países han reconocido el Estado de Palestina (hasta ahora)

Esta semana arranca la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas, una cumbre específica que tratará de dar una solución de dos Estados —Israel y Palestina—, promovida por Francia y Arabia Saudí y en la que se espera que varios países anuncien el reconocimiento de Palestina. El domingo Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal se adelantaron con el reconocimiento ofical del Estado palestino en un paso histórico.

Con ellos, ya son en torno a 150 los países, del total de 193 que se sientan en la ONU, que han hecho oficial el reconocimiento, y esta semana seguirán sumándose más. Francia (que preside la conferencia internacional este lunes junto a Arabia Saudí), Bélgica, Malta, Luxemburgo y Andorra han anunciado que serán los próximos en hacerlo. Además, San Marino y Nueva Zelanda han expresado su intención de llevar a cabo el reconocimiento, aunque no han dado fechas.

Sin embargo, países tan relevantes en el contexto internacional como Alemania, Italia, Holanda, Grecia, Austria o Finlandia aún no lo han hecho, dejando en evidencia que es uno de los temas más divisivos de la política exterior europea. Frente a esto, el reconocimiento es prácticamente unánime en Latinoamérica (salvo Panamá) y África (salvo Camerún y Eritrea).

Esto se produce al mismo tiempo que Israel, cuyo ejército anunció ayer que sus tanques se adentran en Ciudad de Gaza, estrecha —aún más— el cerco para tomar la capital gazatí y desplazar de allí a su millón de habitantes de una tierra ya arrasada tras casi dos años de guerra que se ha cobrado la vida de al menos 65.208 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños, según las cifras del Ministerio de Salud de Gaza.

Israel avanza en la ocupación de una Palestina que ve crecer el reconocimiento internacional de una tierra ya arrasada Netanyahu insiste en que "no habrá un Estado palestino" en vísperas de la cumbre para la solución de dos Estados que tendrá lugar en la ONU.

La Declaración de independencia de Palestina proclamó el establecimiento del Estado de Palestina el 15 de noviembre de 1988 en Argel en una sesión extraordinaria del Consejo Nacional Palestino en el exilio. Esta declaración fue rápidamente reconocida días y semanas después por diversos países en vías de desarrollo en África y Asia, así como por estados del bloque comunista y no alineados. A finales de ese año, hasta 80 países habían reconocido el Estado de Palestina.

Tras los miembros de la Liga Árabe, Cuba y Nicaragua se convirtieron en los primeros países de Latinoamérica en reconocer Palestina en 1988 —Colombia se convirtió en 2018 en el último país sudamericano en hacerlo—. Ese mismo año también lo hicieron la extinta Checoslovaquia, Hungría y Bulgaria y gran parte de los estados africanos y asiáticos, entre ellos China y la antigua URSS.

El siguien año para remarcar en el calendario de los palestinos es el 2011, cuando hasta 17 países reconocieron al Estado de Palestina. Desde Chile el 7 de enero, pasando por Guayana, Perú y Uruguay, hasta Siria, El Salvador e Islandia, entre ellos.

Sin embargo, el debate del reconocimiento de Palestina no se tomó en serio entre los países miembro de la Unión Europea hasta el 30 de octubre de 2014, cuando Suecia se unió a este gesto. Este provocó que el Parlamento británico y el Senado irlandés aprobaran entonces sendas resoluciones para pedir a sus ejecutivos que se sumaran a la lista de países que ya reconocen oficialmente a Palestina como un estado.

España, por su parte, se sumó el 28 de mayo de 2024, cuando formalizó el reconocimiento junto a Irlanda y Noruega. Mientras, Eslovenia lo hizo el 4 de junio y Armenia el 21 de ese mismo mes. Un año prolífico en el que antes ya se habían pronunciado de forma oficial Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago y Bahamas.

Pero este año, tras el reconocimiento el 5 de febrero de 2025 por parte de México, el de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal el domingo y los que se espera que se sumen en las próximas horas, Palestina dará un paso histórico, aunque ya más simbólico que efectivo, para un país ya arrasado.

En el otro lado de la balanza se sitúa Estados Unidos, quien en numerosas ocasiones se ha quedado solo entre sus socios en cuanto a la cuestión palestina. De hecho, trató de torpedear la Asamblea de la ONU al negar los visados de entrada a la delegación Palestina, que finalmente podrá participar por videoconferencia.

La semana pasada, además, el presidente estadounidense, Donald Trump, consideró que una de "las pocas diferencias" que mantiene con el primer ministro británico, Keir Starmer, es la apuesta de este último por el reconocimiento de Palestina. "No estoy de acuerdo con el primer ministro al respecto. Es uno de nuestros pocos desacuerdos, de hecho", dijo en una rueda de prensa junto al representante británico.

La burla de Israel a la ONU: le exige el fin de la ocupación de Palestina y la dispara hasta con pisos de lujo Hace un año, la Asamblea General reclamó de forma aplastante el "fin de la presencia ilegal" de Tel Aviv en Cisjordania, Gaza y el este de Jerusalén. La realidad es la multiplicación de los asentamientos y invasión terrestre. Un suma y sigue.