Félix Bolaños 'contesta' al juez Peinado: "Su exposición motivada contiene errores de bulto, nada que me pueda preocupar"

Europa Press via Getty Images

Tranquilo y confiado. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no se muestra preocupado "en absoluto" por la decisión del juez Peinado de enviar una "exposición motivada" al Tribunal Supremo para que le investigue alegando "indicios" de malversación y falso testimonio en el nombramiento de la asesora Cristina Álvarez. Es más, Bolaños presume de que "la exposición no se sostiene".

"La exposición motivada contiene errores de bulto, no contiene nada que me pueda preocupar salvo una cosa, la imagen de la Justicia", ha admitido Bolaños en una rueda de prensa en el Congreso este martes por la tarde.

Horas antes se conocía que Peinado se había dirigido al Supremo para ampliar la investigación sobre Félix Bolaños por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez. En su texto, el juez que investiga la causa alrededor de la esposa de Pedro Sánchez, apunta que la asesora fue contratada con fondos públicos para trabajar en Moncloa, pero que realizó funciones de carácter "estrictamente privado" para Gómez, y ligaba en ello al actual ministro de Justicia.

"La noticia me ha llamado la atención en su totalidad, porque contiene unos errores de bulto fácilmente comprobables. No hay nada que me pueda preocupar", ha añadido Félix Bolaños en su comparecencia, ratificando "al 100%" todo lo declarado ante el juez el 16 de abril.

Por ello, ha ratificado "En un día como hoy" su "confianza plena en la Justicia de mi país, capaz de revocar resoluciones cuando no se ajustan a derecho". Y se ha referido específicamente al Tribunal Supremo, que atenderá su caso, del que considera que "es una buena noticia para la Justicia" que "un tribunal profesional que adoptará una posición justa, ajustada a derecho y conforme a los hechos", sea el encargado.

Sin embargo, ante el juez, el ministro aseguró no conocer a Cristina Álvarez y que quien "había realizado" este nombramiento fue Raúl Díaz Silva, encargado de coordinar al personal de Moncloa. Oído también el testimonio de este, el magistrado defiende ahora que la declaración de Bolaños fue "incierta" y que no contestó "a la verdad" durante la declaración que le tomó hace dos meses a pesar de estar bajo juramento. "Omitió con reticencias maliciosas, las correctas contestaciones, que respondieran a una verdad, que conocía, cuando se le han hecho preguntas, como testigo, y bajo juramento", añade el texto firmado por Juan Carlos Peinado.

Fuentes cercanas a Bolaños ya adelantaron una primera reacción del ministro a la petición del juez, que cree "se erige sobre una respuesta que el ministro no dio". Desde su entorno transmitían inicialmente que ven como "lo único bueno" de que se filtrara la declaración "que todo el mundo la pudo escuchar y puede cotejar lo que dice el ministro con lo que dice la exposición motivada".