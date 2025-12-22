Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Gallardo presenta su dimisión después de obtener el peor resultado de la historia del PSOE en Extremadura
El candidato socialista a la Junta autonómica ha pactado con Ferraz una gestora y la fecha de un congreso extraordinario después de una caída electoral de hasta el 45% de los votos. Un resultado sin precedentes en uno de los bastiones históricos del partido. 

Diego Alonso Peña
El candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.EFE

El candidato del Partido Socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha dimitido este lunes después de haber obtenido el peor resultado de la historia del partido en la comunidad autónoma. Tras finalizar los comicios de este domingo, el PSOE obtuvo un total de 18 escaños, perdiendo así hasta 10 representantes en relación a las últimas elecciones. Unos dato que reflejan una caída de hasta el 45% de los votos.  

El hundimiento del PSOE en Extremadura también se da con una nueva victoria de los populares, donde María Guardiola ha obtenido 29 representantes, y un auge de Vox sin precedentes, que ha ampliado su espacio en la Asamblea autonómica con hasta 11 diputados. El histórico bastión socialista ha pasado, en otras palabras, a un escenario donde 6 de cada 10 extremeños han insertado papeletas de partidos de derechas en las urnas. 

La decisión llega después de la Ejecutiva regional de este lunes a las 17:00 horas de la tarde que convocó el propio Gallardo tras el recuento electoral. "El resultado del PSOE es muy malo, sin paliativos", decía este domingo el candidato socialista sin desvelar en ese momento cuál sería su futuro político. Dicha Ejecutiva sigue en curso en estos momentos. Sin embargo, desde Ferraz han confirmado que el dirigente socialista ya ha presentado su dimisión. 

---EN AMPLIACIÓN---

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 