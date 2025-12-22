Gallardo presenta su dimisión después de obtener el peor resultado de la historia del PSOE en Extremadura
El candidato socialista a la Junta autonómica ha pactado con Ferraz una gestora y la fecha de un congreso extraordinario después de una caída electoral de hasta el 45% de los votos. Un resultado sin precedentes en uno de los bastiones históricos del partido.
El candidato del Partido Socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha dimitido este lunes después de haber obtenido el peor resultado de la historia del partido en la comunidad autónoma. Tras finalizar los comicios de este domingo, el PSOE obtuvo un total de 18 escaños, perdiendo así hasta 10 representantes en relación a las últimas elecciones. Unos dato que reflejan una caída de hasta el 45% de los votos.
El hundimiento del PSOE en Extremadura también se da con una nueva victoria de los populares, donde María Guardiola ha obtenido 29 representantes, y un auge de Vox sin precedentes, que ha ampliado su espacio en la Asamblea autonómica con hasta 11 diputados. El histórico bastión socialista ha pasado, en otras palabras, a un escenario donde 6 de cada 10 extremeños han insertado papeletas de partidos de derechas en las urnas.
La decisión llega después de la Ejecutiva regional de este lunes a las 17:00 horas de la tarde que convocó el propio Gallardo tras el recuento electoral. "El resultado del PSOE es muy malo, sin paliativos", decía este domingo el candidato socialista sin desvelar en ese momento cuál sería su futuro político. Dicha Ejecutiva sigue en curso en estos momentos. Sin embargo, desde Ferraz han confirmado que el dirigente socialista ya ha presentado su dimisión.
---EN AMPLIACIÓN---