Génova aprieta a sus presidentes autonómicos para que no acepten la condonación de deuda

Feijóo maniobra para que todos sus presidentes autonómicos no se adhieran a la quita de deuda que el Gobierno central aprobó este martes en el Consejo de Ministros. En su estrategia de erosión continua a Pedro Sánchez, Génova vería difícil de explicar que el grupo parlamentario popular vote en contra del decreto de condinación de deuda y, días después, los barones territoriales del PP la acepten. De ahí que la dirección nacional haya salido en tromba para defender la supuesta unidad de sus presidentes autonómicos en torno a este asunto. O, más bien, para aumentar la presión en el caso de que algún díscolo quiera acabar aceptando la tentadora oferta del Gobierno.

"Los presidentes autonómicos del Partido Popular van a defender el interés general de nuestra nación. Y, desde luego, la quita no arregla absolutamente nada. Es simplemente un pago más que hace Sánchez al independentismo para continuar en el poder", aseguraba ayer el secretario general del PP, Miguel Tellado. La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, apretaba un poco más: "Todos los presidentes autonómicos del Partido Popular afirmaron que no entrarían en esta trampa del Gobierno".

Decir 'no' a la condonación de deuda es como decir 'no' a un delicioso pastel. El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno permitirá la condonación de 83.252 millones de euros de deuda de las CC.AA., lo que permite a su vez un ahorro de unos 6.700 millones de euros en intereses.

Aunque las regiones gobernadas por el PP consideran que se trata de una cesión de Sánchez a Cataluña, lo cierto es que Andalucía sería la región más beneficiada en términos absolutos (18.791 millones), la Comunidad Valenciana la que más en términos per cápita (condonación por habitante ajustado) y Canarias a la que se le perdonaría el mayor porcentaje de deuda (50%).

Pese a todo, la mayoría de las CC.AA. gobernadas por el PP han dicho que no aceptarán la deuda. Cabe recordar que dicha adhesión es voluntaria y debe pedirla expresamente la región. De ahí que pueda darse la situación de que los territorios en los que no gobierna el PP se liberen de una buena parte de la deuda y los otros, no.

"La quita de la deuda no es favorable a Andalucía; lo dice la Airef, la Agencia de Calificación, y nosotros no vamos a asumir ninguna quita de la deuda", aseguraba este martes el presidente de Andalucía, Juanma Moreno. Su posición cuenta con el añadido de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será su rival en las elecciones autonómicas del próximo año.

Pero el resto de CC.AA. tampoco se han quedado atrás a la hora de desdeñar esta condonación. "Maniobra trilera", "Otra gran mentira del sanchismo", "Inaceptable por el fondo y la forma"... son algunos de los mensajes que han trasladado públicamente tanto los presidentes autonómicos como sus consejeros de Hacienda.

El único barón del PP que parece estar más próximo a aceptar la quita de la deuda es el riojano Gonzalo Capellán. El pasado lunes, tal como recoge Rioja.com, el dirigente aseguraba que la aceptará aunque considere que el cálculo de la condonación, tal como lo ha previsto el Gobierno, "es injusto y no igualitario ni solidario". "Hay vías para hacer enmiendas. Pero si no, aceptaré", señalaba. En el caso de La Rioja, la quita es de 448 millones de euros.

Un día después, el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, reiteró la idea de que la iniciativa es "notoriamente perjudicial para los riojanos", a quienes "no se les trata en igualdad con el resto de ciudadanos de otras comunidades autónomas".

"Todavía estamos a tiempo en dos fases, en la fase de tramitación en el Consejo de Ministros y en la fase de tramitación en las Cortes Generales, de que estas condiciones tan negativas que tiene la condonación para los riojanos sean solventadas", remarcaba.

Tal como desvela este miércoles El Mundo, las palabras de Capellán se compartieron en un chat interno de los consejeros autonómicos de Hacienda y los consejeros. El mismo Domínguez salió rápidamente a responder que sólo la aceptarán "si es igualitaria y justa".

El asunto es de tal relevancia para Génova que, según el mismo diario, el vicesecretario general de Hacienda, Juan Bravo, les reunió a todos ellos por videoconferencia el lunes por la noche para asegurarse de que todas las CC.AA. se mantienen dentro del redil.

En el Gobierno, en boca de la propia María Jesús Montero, creen - sin embargo - que todas las regiones acabarán aceptando la condonación pese a la presión que les está imponiendo Génova. "Al final, firman", dijo la vicepresidenta primera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.