Hablamos con Aina Vidal, portavoz de Comuns y Sumar, tras el acoso de Bertrand Ndongo: "Son unos sicarios que existen gracias y solo gracias al PP y Vox"

La imagen comienza a ser costumbre, pero no por ello algo a lo que uno deba acostumbrarse. Lo llaman periodismo incómodo, que no es más que el primero de los bulos, la primera de las mentiras que caracterizan su conducta. Es uno de los ingredientes de su proceder, compuesto por el acoso, la humillación, el odio. Por la violencia. Quizás lo más extraño es que de un tiempo a esta parte lo hacen entre las paredes del Congreso de los Diputados, donde se les otorgó acreditaciones de prensa, algo que no han logrado, por ejemplo, medios independientes ya no más rigurosos, sino sencillamente con rigor profesional. La diputada y portavoz de Comuns y Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha sido el último objetivo de una campaña destinada a la intimidación.

Este martes, el agitador ultra Bertrand Ndongo, sentado entre periodistas en la sala de prensa del Congreso, insultó a Vidal después de que esta terminara su habitual comparecencia como portavoz. Después, Ndongo persiguió y acosó a la diputada a su salida del Parlamento, llegando a obstaculizar su entrada en un taxi. "¿Me permites?", preguntó de manera reiterada Vidal, quien le achacó también el coartar su libertad de movimiento. "No nos van a amedrentar. Vamos a parar los pies a estos traficantes de odio. Y vamos a defender el periodismo", escribiría después Vidal.

Antes de nada, ¿cómo estás?

Yo estoy bien, preocupada, pero la preocupación no tiene que ver conmigo; tiene que ver con cómo están degradando las instituciones. Son unos matones, unos sicarios que tienen un objetivo claro, hacer imposible el clima de trabajo. Nos hemos acostumbrado a que nos insulten, a las malas miradas, a su manera de tratarnos... Y no podemos aceptarlo. Cada vez se atreven con más gente. Si a una portavoz parlamentaria pueden impedirle el paso, intimidarla, insultarla... ¿Qué no pasará en colegios o en las empresas? Se comportan de una manera que luego intentan que se replique en otros espacios. Es inaceptable.

¿Cómo se explica que el Congreso les diera una acreditación de prensa?

Fue un error. Supongo que en su momento tuvieron dudas, no lo sé, pero no me entra en la cabeza. Sí entiendo que ahora sea difícil quitársela, y comprendo y respeto la rigurosidad que quiere mantener la Mesa del Congreso. Lo que sí quiero es agradecer el trabajo de todos los servicios de la Cámara por eso, por tratar de elaborar con todo el rigor un expediente para que se pueda echar a estos personajes del Parlamento.

Este miércoles has presentado una queja en el Congreso y mañana una denuncia, ¿judicial, entiendo?

La queja la hemos presentado en la Mesa del Congreso como grupo parlamentario, donde hemos expuesto toda la información que teníamos. Es que además se creen tan impunes que ellos mismos cuelgan en redes lo que hacen. Yo me sentí muy agredida, muy intimidada, y temí que no podría demostrar lo que pasó, pero es que no les da vergüenza ninguna publicarlo. Y mañana presentaré una denuncia, sí. Esto no es un hecho aislado, es una manera estructural de comportarse y no voy a permitir que vaya a más.

Justo después de la agresión, publicaste en tus redes sociales que estos agitadores ultras existen "inventan noticias para esconder que han recibido 680.000€ del Partido Popular para insultar, agredir, coaccionar, amenazar, humillar, mentir, desinformar e intoxicar". ¿Qué papel juegan PP o Vox en su protagonismo?

Es que hay que decirlo más. Existen gracias y solo gracias al PP y Vox. El Partido Popular ha entregado 680.000 de financiación pública a estos energúmenos. El vídeo que hizo Vito Quiles contra la mujer del presidente del Gobierno lo grabó en el despacho de una diputada del Partido Popular. ¿Cómo es posible que el PP se pueda permitir el lujo de degradar las instituciones hasta un punto tan insoportable? Es gravísimo lo que están haciendo. Son escuadristas, sicarios, fascistas. No tienen ningún respeto por los seres humanos, por ninguno. Cualquier persona que trabaje en el Congreso, ya sea ujier o periodista, ve cada día con sus propios ojos lo que hacen.

¿De qué manera puede ponerse fin a este auge de violencia política? ¿Cómo se puede activar la empatía en la sociedad?

De entrada, mencionándola [la violencia política]. Las sociedades se cuestionan gracias a la empatía, al buen trato, pero esto no va solo de estilo, no es que sean unos chulos o unos maleducados, ni chabacanos. Tampoco es periodismo incómodo, es propaganda y acoso. Hay que llamar a las cosas por su nombre. En estos términos hay que tratarlo. Y a la sociedad habría que lanzarle un mensaje claro: la mayoría de los partidos no se comportan así. Lo hace la extrema derecha y el Partido Popular, que cada vez se mimetiza más, que pagan para que estos puedan seguir acosando y generando toxicidad.