Igualdad abordará el "proxenetismo digital" en su ley para abolir la prostitución

El proxenetismo digital es una de las líneas en las que está trabajando el Ministerio de Igualdad dentro del anteproyecto de ley para abolir la prostitución que está preparando y que prevé llevar al Consejo de Ministros el próximo mes de septiembre.

Según ha adelantado 'El País' y han confirmado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Ana Redondo, el proxenetismo digital --cualquier acto en Internet en el que alguien se beneficie económicamente de la prostitución de otra persona--, es una de las "líneas de trabajo" en el marco de esta ley que están ultimando.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, avanzó el pasado mes de junio que su intención era llevar en septiembre al Consejo de Ministros esta Ley para abolir la prostitución.

"Estamos preparando ya, de cara al inicio del curso político, para septiembre, finales de septiembre, una batería de medidas que incorporarán la abolición de la prostitución para legislar en ese camino hacia la erradicación de la prostitución y el machismo", aseguró entonces la ministra.

"Tengo a los equipos trabajando a pleno rendimiento en esa dirección y me comprometo a que esos proyectos estén encima de la mesa del Consejo de Ministros al inicio del curso político", explicó.

Así lo manifestó entonces al ser preguntada por los audios entre el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García, en los que hablan de intercambiarse mujeres. Frente a ellos, Redondo dijo que "es el momento de reaccionar en todos los sentidos y con la mayor contundencia".

Pocos días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicó su compromiso de presentar "más pronto que tarde" la ley para abolir la prostitución, durante su comparecencia en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados para informar sobre los presuntos casos de corrupción de Ábalos y el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.

"Ese informe y esos audios contienen comentarios y conductas machistas que están en las antípodas de mis valores y de lo que mi partido representa. Quisiera reivindicar el compromiso de mi organización con la abolición de la prostitución", subrayó Sánchez, al poco de comenzar su intervención en la Cámara Baja. El PSOE ha intentado abolir la prostitución en dos ocasiones.