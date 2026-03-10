Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Antelo apunta al mayor miedo de Abascal y desvela lo que no puedes hacer en Vox sin que te echen
Política
"Más pronto que tarde", detalla el exlíder de la formación en Murcia, que también rechaza las informaciones que le acusan de presiones a compañeros para contratar con su empresa: "Esto es a lo que me refiero de las malas formas, inventar bulos".

Antón Parada
El exlíder de Vox en Murcia José Ángel Antelo.
Continúa el intercambio de ataques entre el exlíder de Vox en Murcia José Ángel Antelo y la cúpula de la formación que dirige Santiago Abascal. Este martes, el político que tiene abierto un expediente por parte del Comité Ejecutivo Nacional del todavía su partido -Ortega Smith acabó siendo expulsando en un proceso similar- ha pasado por la ondas de Radio Nacional de España, donde ha mantenido el pulso a la cúpula de Bambú. El mismo por el que esgrime que fue forzado a dimitir y -al no lograrlo- forzaron a su ejecutiva a hacerlo en bloque. 

El también exjugador de baloncesto profesional ha tocado varias cuestiones en dicha entrevista, pero ha dejado entrever cuál es el mayor miedo para la dirección de Santiago Abascal en Vox y, sobre todo, qué es lo que no puedes hacer en dicho partido sin que "más pronto que tarde" te acaben enseñando la puerta de salida. 

Antelo, que pasa al Grupo Mixto en el Parlamento autonómico murciano, ha reiterado que aquella petición de dimisión le llegó de la secretaria general adjunta, quien, según él, le explicó que "no querían que siguiera de presidente provincial porque eran muchos problemas, el tema orgánico". Pero también señala que hubo un cambio de guion en cuanto lo que le pusieron sobre la mesa, dice, fue que él tenía que decir que dimitía y no que en realidad estaba siendo cesado.

Antelo: "No podría mirarme en el espejo"

"El problema viene cuando yo le digo que más allá de no entenderlo, que respetaré la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que en teoría es el órgano que debe tomar este tipo de decisiones. Que además es el órgano que han votado los afiliados para que se tomen este tipo de decisiones", ha expuesto Antelo, desgranando que "yo soy miembro del CEN y no se ha llevado ninguna votación, ni siquiera para mi cese, para mi expulsión como portavoz o para mi expulsión como miembro del grupo parlamentario".

Antelo no ha ocultado su sorpresa ante este tipo de decisiones en la formación que, actualmente, se encarnan en la expulsión del ya exportavoz de Vox en el Ayuntamiento madrileño Javier Ortega-Smith y que le hacen preguntarse "¿quién está tomando las decisiones en Vox?". Así, el político gallego ha tachado de "malas artes" algunas de la cuestiones que están surgiendo después de este nuevo episodio de tensiones internas. Algo que considera que "es un patrón" que no le afecta únicamente a él, sino a buena parte de los exlíderes de Vox.

"Aquel que medio destaca en el partido, más pronto que tarde, acaba fuera"
José Ángel Antelo, exlíder de Vox Murcia

"Vino a refrendar lo que todos, de alguna manera u otra, sabemos", ha señalado Antelo, en relación con lo que no se puede hacer en Vox sin riesgo de acabar en enfrentamiento y en salida. "Aquel que medio destaca en el partido, más pronto que tarde, acaba fuera", ha sentenciado.

Por otro lado, Antelo también ha rechazado con rotundidad varias informaciones en las que se le sitúa detrás de presiones a compañeros del partido para contratar a una empresa apadrinada por él. "Esto es a lo que me refiero de las malas formas, inventar bulos...", ha lamentado en la entrevista, señalando que "es absolutamente falso" y que su defensa legal ya ha contactado con los medios de comunicación que lo han publicado reclamando la rectificación. 

"Nos querellaremos contra esos medios de comunicación a los que el partido da instrucciones y les paga para que publiquen determinadas noticias", ha desvelado Antelo en las ondas de RNE. "Es muy triste son los medios de comunicación con ese código deontológico que tienen que velar todos por ellos que ni siquiera te llamen para corroborar esa información que es absolutamente falsa y que lo publiquen", ha añadido. Una reclamación que ha hecho su abogado, paradójicamente, otro exlíder de Vox caído en desgracia en su partido: Juan García-Gallardo.

