Joan Subirats (74), exministro de Universidades, sobre la crisis democrática: "Si solo es un artefacto de selección de élites, está fallando a su propósito"

Hace dos años y medio que Joan Subirats dejó la cartera del Ministerio de Universidades. Pero en la trayectoria de este catedrático e investigador nacido en Barcelona, el paso por el Gobierno dejó una marca imborrable.

En pleno 2026 y ya lejos de la arena política, Subirats no deja de mirar hacia su vida, porque la política y, en concreto la gestión política, han marcado su camino universitario y docente. Tras una carrera vasta y su paso como profesor en facultades internacionales como las de Roma, Nueva York, California-Berkeley, México o Argentina, el catedrático de Ciencias Políticas por la Universitat Autónoma de Barcelona ha concedido una entrevista a El País.

En ella, Subirats alerta de la crisis de la democracia, aunque pide diferenciar el concepto en sí del mero hecho de votar cada cuatro años. Eso sería dejarse "una parte de la ecuación", reflexiona.

El estudioso catalán mira más allá, porque "la democracia que surge tras la II Guerra Mundial no solo quiere que haya elecciones, sino que busca el progreso, el bienestar, la libertad, pero también la igualdad". Todo ello nos lleva a hoy día y a una reflexión que se hace el propio Subirats. "Si la democracia no es capaz de mantener sus promesas, si solo es un artefacto de selección de élites, pues está fallando a su propósito", lamenta.

Sus dos años como ministro le enseñaron cosas, por supuesto, que asegura dejan en buen lugar a la universidad y lo que pudo estudiar sobre política y gestión. Pero "me sorprendieron algunas cosas", admite de inmediato en la entrevista.

"El cortoplacismo mezclado con ciertas dosis de improvisación. La falta de perspectiva a medio plazo: todo eran incendios semanales, o incluso diarios. No se podía trabajar a largo plazo y con conocimiento suficiente", expone Joan Subirats.

El exministro no olvidará nunca "la lentitud de los procesos, lo barroco de ciertos procedimientos". Si bien reconoce que ese modo de hacer "forma parte de las garantías de la democracia", le sorprendió porque "choca mucho con la aceleración de la vida cotidiana".