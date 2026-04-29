Jorge Azcón, reelegido presidente de Aragón con el apoyo de Vox

Jorge Azcón ha sido reelegido presidente de Aragón. Sin sorpresas, el apoyo de Vox ha sido más que suficiente para blindar la mayoría absoluta de 40 'síes' en primera votación en favor del barón popular, pese a la negativa en bloque de la diezmada oposición tras las elecciones de febrero.

El acuerdo, sellado la pasada semana, está marcado por la "prioridad nacional" impuesta por los de Abascal al igual que en Extremadura, con un término que el PP intenta diluir entre explicaciones diversas.

Ahora, a Azcón le toca formar su propio Gobierno, de nuevo con Vox tras incluirles en su primer gabinete a raíz de las elecciones autonómicas de mayo de 2023. Entonces, la aventura de coalición duró un año, hasta que Abascal dio orden de salirse de todos los gobiernos regionales con el PP.

El nuevo Ejecutivo aún no cuenta con nombres, pero sí se sabe el reparto de cargos. En base a su creciente fuerza electoral, Vox subió el nivel de sus exigencias, hasta lograr tres consejerías —Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medio Ambiente y Turismo y la de Ganadería, Agricultura y Alimentación— y una vicepresidencia, que irá a parar al líder autonómico del partido, Alejandro Nolasco.