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Jorge Azcón, reelegido presidente de Aragón con el apoyo de Vox
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Jorge Azcón, reelegido presidente de Aragón con el apoyo de Vox

El barón popular cerró su pacto con los de Abascal la semana pasada, un acuerdo marcado por la "prioridad nacional" impuesta por la ultraderecha.

Miguel Fernández Molina
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Jorge Azcón, durante su intervención en el debate de investidura
Jorge Azcón, durante su intervención en el debate de investiduraEuropa Press via Getty Images

Jorge Azcón ha sido reelegido presidente de Aragón. Sin sorpresas, el apoyo de Vox ha sido más que suficiente para blindar la mayoría absoluta de 40 'síes' en primera votación en favor del barón popular, pese a la negativa en bloque de la diezmada oposición tras las elecciones de febrero.

El acuerdo, sellado la pasada semana, está marcado por la "prioridad nacional" impuesta por los de Abascal al igual que en Extremadura, con un término que el PP intenta diluir entre explicaciones diversas.

Ahora, a Azcón le toca formar su propio Gobierno, de nuevo con Vox tras incluirles en su primer gabinete a raíz de las elecciones autonómicas de mayo de 2023. Entonces, la aventura de coalición duró un año, hasta que Abascal dio orden de salirse de todos los gobiernos regionales con el PP. 

El nuevo Ejecutivo aún no cuenta con nombres, pero sí se sabe el reparto de cargos. En base a su creciente fuerza electoral, Vox subió el nivel de sus exigencias, hasta lograr tres consejerías —Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medio Ambiente y Turismo y la de Ganadería, Agricultura y Alimentación— y una vicepresidencia, que irá a parar al líder autonómico del partido, Alejandro Nolasco.  

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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