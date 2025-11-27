Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
José Luis Ábalos y Koldo García entran en la cárcel de Soto del Real por riesgo de fuga
Política

José Luis Ábalos y Koldo García entran en la cárcel de Soto del Real por riesgo de fuga

El exministro de Transportes y el que fuera su asesor ingresan en prisión por riesgo "extremo" de fuga tras la decisión del Tribunal Supremo. 

Diego Alonso Peña
Ábalos y Koldo entran en Soto del Real por el riesgo "extremo" de fuga.Europa Press via Getty Images

El exministro de Transportes y el que fuera número dos del Partido Socialista, José Luis Ábalos, y Koldo García han ingresado este jueves en prisión tras la decisión del Tribunal Supremo, encabezado por el magistrado Leopoldo Puente, por considerar un riesgo "extremo" de fuga por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas. Tras las informaciones conocidas, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido ante los medios de comunicación para solicitar a la ciudadanía —otra vez— que asista a la manifestación convocada en el Templo de Debod este domingo. 

 Después de que Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares encabezadas por el PP mostraran sus argumentos para el encarcelamiento, ambos han entrado a las 18:09 horas de la tarde en Soto del Real. Prisión por la que también pasó el exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, hace escasos meses.

Desde los calabozos de la Audiencia Nacional, ambos han llegado a la prisión madrileña en un furgón de la Guardia Civil después de que el tribunal concluyera que hay "bastantes indicios" de la presunta comisión de varios delitos

Puente ha atendido las peticiones del Ministerio Público, que solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 y medio para Koldo García, y de las acusaciones populares, que elevan esa solicitud a 30 años.

El juez ha considerado que no solo existen "numerosos indicios racionales de criminalidad", sino que el posible riesgo de que ambos pudieran sustraerse a la acción de la justicia resulta "extremo" y "máximo" en este momento, por lo que no puede conjurarse con el mantenimiento de las cautelares que pesaban hasta ahora sobre ambos (comparecencias periódicas en el Juzgado y retirada del pasaporte).

Koldo García tendrá que ser trasladado de nuevo mañana a la Audiencia Nacional para declarar por la rama del caso sobre los contratos de mascarillas, PCR y test de antígenos por parte del Gobierno canario.

EN AMPLIACIÓN

Diego Alonso Peña
