Feijóo convoca otra manifestación contra Sánchez y asegura haber "acertado" por no presentar una moción de censura "aún" 

Alberto Núñez Feijóo insiste en llamar a "los españoles" a una movilización contra el Gobierno y las sombras de corrupción, pero ni rastro de la moción de censura contra Pedro Sánchez. ¿Sorprendente? Según él, para nada; se trata de un "acierto" estratégico

El presidente del PP ha convocado a la ciudadanía este domingo al mediodía en el Templo de Debod de Madrid como muestra de protesta tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y antiguo secretario general del PSOE "Último episodio" de una larga lista de "escándalos", ha añadido en una comparecencia este jueves, porque "en todo lo que tiene que ver con Sánchez hay sombras de corrupción".

Será una movilización "sin siglas" y "abierta a toda la gente decente" que proteste "en defensa de España", ha prometido, como baza ante el inmovilismo del que acusa a los socios de Gobierno y de legislatura. "Si los socios quieren seguir siendo cómplices allá ellos, lo pagarán y ya lo están haciendo, pero la mayoría de españoles no nos quedaremos parados".

Preguntado por qué sigue sin dar el paso de presentar una moción de censura, Feijóo ha asegurado que "visto lo visto, he acertado". "Si me hubiese precipitado presentándola sin los apoyos necesarios y sin toda la información que ahora conocemos me hubiera equivocado".

"Espero seguir acertando en el futuro y cuando tenga que decir algo, tengan claro que lo diré. Esta es mi posición a día de hoy", ha rematado al respecto, sin cerrar la puerta a que este escenario escale y acabe presentándola