José Luis Ábalos, uno más en la innoble lista de ministros que han entrado o han sido condenados a prisión

Muy al contrario que José Barrionuevo, el primer ministro (socialista pero también de la democracia) en entrar en prisión, José Luis Ábalos no tendrá en ninguna caja de recuerdos una fotografía con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras le abraza antes de verle entrar en la cárcel de Soto del Real. Tampoco con altos cargos socialistas ni miles de militantes al grito de "¡libertad, libertad!" Lo que sí tendrá Ábalos, eso sí, es un puesto en la innoble lista de ministros que se han visto presos o condenados a cárcel. El exministro de Transportes se ha convertido este jueves en el sexto miembro de un Gobierno en entrar en la cárcel (por ahora, de manera preventiva al estimar el juez riesgo de fuga), el tercero del PSOE después de Barrionuevo y José Antonio Griñán.

José Barrionuevo (PSOE)

José Barrionuevo, exministro de Interior, Transportes, Turismo y Comunicaciones, tiene en su relación de méritos el de haberse convertido, en 1998, en el primer ministro de la democracia (también el primer socialista) en entrar en prisión condenado a diez años como principal responsable del secuestro de Segundo Marey por parte de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). Famosas son las imágenes de Barrionuevo entrando en la prisión de Guadalajara con el que había sido su secretario de Estado, Rafael Vera. Junto a ellos acudieron miles de militantes socialistas, altos cargos del PSOE y hasta el mismísimo presidente del Gobierno entonces, Felipe González.

Pese a la condena a diez años de prisión, Barrionuevo estuvo apenas dos meses en la cárcel. El 24 de diciembre de 1998 salía por las puertas de la prisión de Guadalajara después de que el Gobierno de José María Aznar, del Partido Popular, le indultara a él y a Vera de manera parcial. El PSOE quería el indulto total.

José Antonio Griñán (PSOE)

José Antonio Griñán, exministro de Sanidad y Consumo y también de Trabajo, fue el segundo miembro del Gobierno y del PSOE en ser condenado a penas de cárcel, en su caso en 2019 a seis años por el caso ERE. No obstante, nunca llegó a entrar en prisión por el cáncer que padecía. Además, el Tribunal Constitucional anuló su condena en 2024.

Jaume Matas (PP)

Jaume Matas, exministro de Medio Ambiente, fue el primer miembro de un Gobierno del PP en entrar en prisión. Lo hizo en 2014, en la cárcel de Aranjuez, después de haber sido condenado por un buen número de casos, incluyendo el Urdangarin o Nóos. En agosto de 2020 logró el tercer grado penitenciario.

Rodrigo Rato (PP)

La entrada en prisión de Rodrigo Rato, exministro de Economía, fue acaso la más mediática y sonada de los últimos años. Como Ábalos, Rato entró en la cárcel de Soto del Real en octubre de 2018 después de haber sido condenado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. Salió en tercer grado penitenciario en octubre de 2020, dos años después. En estos momentos, se encuentra en libertad, pero a la espera de que se confirme su sentencia a otros cuatro años de prisión por el origen de su fortuna.

Eduardo Zaplana (PP)

Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo, fue condenado en octubre de 2024 a 10 años y cinco meses de prisión por el llamado caso Erial. El político del Partido Popular todavía no ha entrado en prisión a la espera de que se confirme la sentencia por parte del Tribunal Supremo. En su caso, y al contrario de lo que también ha sucedido con Ábalos, no se percibe riesgo de fuga.