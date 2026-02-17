Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Dimite el número dos operativo de la Policía Nacional tras ser investigado por presunta agresión sexual
Política
Política

Dimite el número dos operativo de la Policía Nacional tras ser investigado por presunta agresión sexual

José Ángel González Jiménez, hasta ahora director adjunto operativo (DAO), deja el cargo tras la admisión a trámite de una querella en Madrid.

Félix Esteban
Félix Esteban
dimisión-dao-agresion
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recibido la dimisión del DAO.Europa Press via Getty Images

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, ha presentado su dimisión después de que el Tribunal de Instancia de Madrid haya admitido a trámite una querella contra él por presuntos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.

González ha comunicado su decisión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el objetivo de "no dañar el nombre de la Policía Nacional", según han adelantado varios medios. Está citado a declarar como investigado el próximo 17 de marzo.

Félix Esteban
Félix Esteban
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España y escribo sobre todo lo que te interesa ciertos días de diario y cada fin de semana, desde política a sociedad, curiosidades o esa última hora que te puede sorprender.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo tipo de temas de actualidad y de temas que te interesan por su magnitud o porque te afectan directamente en tu vida cotidiana: ahorro, empleo, viajes, lo último en tendencias y redes…, con un enfoque directo y donde saques información pero también conocimiento del tema en cuestión, contextualizando y haciéndote pensar.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, donde estudié Periodismo y Comunicación Corporativa, pero me trasladé a Madrid, donde realicé un máster en comunicación corporativa en ESERP. Sin embargo, lo que más me gusta es escribir, aprender y escribir. He colaborado en varios medios digitales como redactor y editor (Grupo Merca2, Infodefensa, Business Insider…), así como coordinación de colaboradores y responsable de uno de los portales informativos de Merca2. Además, tengo mucho cariño a mi hobby de escribir críticas de cine desde hace varios años, mi gran pasión. ¿Las otras? Literatura, tecnología, economía e historia, y el deporte.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Política