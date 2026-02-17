Dimite el número dos operativo de la Policía Nacional tras ser investigado por presunta agresión sexual
José Ángel González Jiménez, hasta ahora director adjunto operativo (DAO), deja el cargo tras la admisión a trámite de una querella en Madrid.
El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, ha presentado su dimisión después de que el Tribunal de Instancia de Madrid haya admitido a trámite una querella contra él por presuntos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.
González ha comunicado su decisión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el objetivo de "no dañar el nombre de la Policía Nacional", según han adelantado varios medios. Está citado a declarar como investigado el próximo 17 de marzo.