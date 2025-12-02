Junts no se cree el "giro de 180 grados de Sánchez" y esperará a que se cumplan los compromisos

JxCat no da su brazo a torcer. Los de Puigdemont no ven creíble el "giro de 180 grados" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con el cumplimiento de sus compromisos, y le exige que materialice "todo lo pendiente".

Así lo han señalado a EFE fuentes de JxCat, después de que Sánchez haya dado un giro en su discurso y haya anunciado un paquete de medidas económicas para tratar de reconstruir puentes con Junts como socio clave de legislatura.

En sendas entrevistas en RAC1 y La 2 Cat, Sánchez ha asumido sus "incumplimientos" en determinados compromisos adquiridos con JxCat y ha movido ficha para remediarlo con medidas concretas, como un real decreto ley que ha aprobado este martes el Consejo de Ministro para "flexibilizar a los entes locales y los ayuntamientos las inversiones financieramente sostenibles" o para devolver a Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los habilitados nacionales.

Para JxCat, este giro de Sánchez solo "será creíble cuando haya cumplido todo lo pendiente". "Hasta entonces seguimos igual. Hechos, y no solo palabras", han reclamado fuentes de la dirección de JxCat.

Además, en otras fuentes a Ser Catalunya, Junts se jacta de haber visto a Sánchez en dicha entrevista como "un militante más" de su partido. "Ha pasado del hemos cumplido todo a no hemos cumplido casi nada, pero ahora lo haremos todo", han apuntado las mismas fuentes para sintetizar sus dudas sobre la posibilidad de reconducir la relación.