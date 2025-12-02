Sánchez corteja a Junts y anuncia un real decreto que recoge parte de sus exigencias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes durante diferentes entrevistas en Rac1 o La2Cat que el Consejo de Ministros de hoy aprobará un real decreto que incluirá algunos de los acuerdos a los que había llegado con Junts en estos últimos meses y que todavía no se habían visto cumplidos. Entre ellos, estará la de "facilitar y flexibilizar" las inversiones de los entes locales y ayuntamientos o ampliar el plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas.

Próximamente, en otra reunión del Consejo de Ministros, Sánchez también ha dicho que prevé aprobar otro decreto para "crear una partida que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o familias vulnerables", otra de las reivindicaciones de JxCat. "Yo asumo los incumplimientos y asumo los retrasos que efectivamente ha criticado Junts", ha señalado.

Con este decreto y el otro anunciado, Sánchez seduce al partido de Puigdemont después de que éste anunciara hace un mes su negativa a apoyar cualquier iniciativa legislativa del Gobierno en el Congreso tras no ver teóricamente satisfechas sus demandas. “Pese a que el diálogo está roto, tengo muy claro que tenemos que cumplir los compromisos”, ha dicho Sánchez al respecto.

De ahí que el presidente del Gobierno no dé por perdidos los Presupuestos para 2026, aunque admite que será difícil aprobarlos en un parlamento tan fragmentado. "Con estos Presupuestos de 2023 que tenemos podemos llegar al final de la legislatura, pero no vamos a renunciar a aprobar los del próximo año", ha dicho.

Sánchez se ha referido también a algunos compromisos con Junts que sí ha cumplido, como que se hablen las lenguas cooficiales en el Congreso o la ley de amnistía, aunque Puigdemont no se haya visto beneficiado todavía de ella. En ese aspecto, el líder socialista ha dicho que espera que el líder de Junts pueda volver "pronto" a Cataluña porque "la normalización en Cataluña no se conseguirá hasta que él regrese".

Y sobre que Cataluña recaude todos los impuestos, un compromiso adquirido en este caso con ERC, Sánchez ha sido más cauteloso y ha asegurado que hay una "complejidad técnica" para poder llevarlo a cabo. "Probablemente no se pueda cumplir en su totalidad durante los próximos años, pero vamos a dar pasos", ha dicho. En todo caso, el líder socialista ha reafirmado sus intenciones para reformar el sistema de financiación autonómica, dotando a Cataluña de "más autogobierno y más palancas para hacer frente a sus demandas y los problemas de sus ciudadanos", ha explicado.

En la entrevista, Sánchez también se ha pronunciado sobre el fallo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha dicho que no comparte su condena. Pese a todo, no se ha atrevido a hablar de lawfare ("eso se lo dejo a los tertulianos", ha dicho) y ha augurado que "otras instancias" darán un fallo diferente "porque no se ha visto ninguna prueba concluyente" en el juicio. Además, ha criticado "la celebración obscena" de quienes se creen "impunes", citando directamente a Isabel Díaz Ayuso y a su pareja, Alberto González Amador.

Sobre corrupción y las últimas revelaciones hechas por Ábalos, Sánchez ha vuelto a defender que su partido no ha tenido "ni un ápice de connivencia" con la corrupción y cree que las acusaciones e insinuaciones vertidas en los últimos días por su exsecretario de organización son mentiras. "Todas las personas tienen derecho a defenderse, pero no a esparcir bulos para hacer daño a otras personas", ha sostenido. Ha citado entre esas mentiras que él se reuniera con el dirigente abertzale Arnaldo Otegi en 2018 para pactar la moción de censura, y ha considerado curioso que se siga hablando de ello cuando ya ha sido desmentido por ambos.

En todo caso, ha dicho que no plantea querellarse contra Ábalos por estos ataques producidos en paralelo a su entrada en prisión y ha evitado responder a si dimitiría en el caso de ser imputado en alguna causa. "Lo único que le puedo decir es que el PSOE no se ha financiado ilegalmente", ha asegurado.