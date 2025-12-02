Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sánchez corteja a Junts y anuncia un real decreto que recoge parte de sus exigencias
Política
Política

Sánchez corteja a Junts y anuncia un real decreto que recoge parte de sus exigencias

El presidente del Gobierno asume los "incumplimientos" y mueve ficha para recomponer las relaciones con el partido de Puigdemont. 

Javier Escartín
Javier Escartín
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro SánchezEFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes durante diferentes entrevistas en Rac1 o La2Cat que el Consejo de Ministros de hoy aprobará un real decreto que incluirá algunos de los acuerdos a los que había llegado con Junts en estos últimos meses y que todavía no se habían visto cumplidos. Entre ellos, estará la de "facilitar y flexibilizar" las inversiones de los entes locales y ayuntamientos o ampliar el plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas. 

Próximamente, en otra reunión del Consejo de Ministros, Sánchez también ha dicho que prevé aprobar otro decreto para "crear una partida que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o familias vulnerables", otra de las reivindicaciones de JxCat. "Yo asumo los incumplimientos y asumo los retrasos que efectivamente ha criticado Junts", ha señalado. 

Con este decreto y el otro anunciado, Sánchez seduce al partido de Puigdemont después de que éste anunciara hace un mes su negativa a apoyar cualquier iniciativa legislativa del Gobierno en el Congreso tras no ver teóricamente satisfechas sus demandas. “Pese a que el diálogo está roto, tengo muy claro que tenemos que cumplir los compromisos”, ha dicho Sánchez al respecto.

De ahí que el presidente del Gobierno no dé por perdidos los Presupuestos para 2026, aunque admite que será difícil aprobarlos en un parlamento tan fragmentado. "Con estos Presupuestos de 2023 que tenemos podemos llegar al final de la legislatura, pero no vamos a renunciar a aprobar los del próximo año", ha dicho.

Sánchez se ha referido también a algunos compromisos con Junts que sí ha cumplido, como que se hablen las lenguas cooficiales en el Congreso o la ley de amnistía, aunque Puigdemont no se haya visto beneficiado todavía de ella. En ese aspecto, el líder socialista ha dicho que espera que el líder de Junts pueda volver "pronto" a Cataluña porque "la normalización en Cataluña no se conseguirá hasta que él regrese".

Y sobre que Cataluña recaude todos los impuestos, un compromiso adquirido en este caso con ERC, Sánchez ha sido más cauteloso y ha asegurado que hay una "complejidad técnica" para poder llevarlo a cabo. "Probablemente no se pueda cumplir en su totalidad durante los próximos años, pero vamos a dar pasos", ha dicho. En todo caso, el líder socialista ha reafirmado sus intenciones para reformar el sistema de financiación autonómica, dotando a Cataluña de "más autogobierno y más palancas para hacer frente a sus demandas y los problemas de sus ciudadanos", ha explicado.

En la entrevista, Sánchez también se ha pronunciado sobre el fallo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha dicho que no comparte su condena. Pese a todo, no se ha atrevido a hablar de lawfare ("eso se lo dejo a los tertulianos", ha dicho) y ha augurado que "otras instancias" darán un fallo diferente "porque no se ha visto ninguna prueba concluyente" en el juicio. Además, ha criticado "la celebración obscena" de quienes se creen "impunes", citando directamente a Isabel Díaz Ayuso y a su pareja, Alberto González Amador. 

Sobre corrupción y las últimas revelaciones hechas por Ábalos, Sánchez ha vuelto a defender que su partido no ha tenido "ni un ápice de connivencia" con la corrupción y cree que las acusaciones e insinuaciones vertidas en los últimos días por su exsecretario de organización son mentiras. "Todas las personas tienen derecho a defenderse, pero no a esparcir bulos para hacer daño a otras personas", ha sostenido. Ha citado entre esas mentiras que él se reuniera con el dirigente abertzale Arnaldo Otegi en 2018 para pactar la moción de censura, y ha considerado curioso que se siga hablando de ello cuando ya ha sido desmentido por ambos.

En todo caso, ha dicho que no plantea querellarse contra Ábalos por estos ataques producidos en paralelo a su entrada en prisión y ha evitado responder a si dimitiría en el caso de ser imputado en alguna causa. "Lo único que le puedo decir es que el PSOE no se ha financiado ilegalmente", ha asegurado.

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 