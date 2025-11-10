La asociación mayoritaria de fiscales lamenta que Sánchez quiera "presionar y deslegitimar a los tribunales"

La Asociación de Fiscales (AF) ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se ha inmiscuido en la función de juzgar", acusándole de "presionar, deslegitimar y usurpar las funciones de los tribunales".

Esta organización de fiscales ha reaccionado así a la última entrevista del presidente en El País, donde aseguraba que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, es "inocente", una sentencia que creen que solo corresponde al Tribunal Supremo decirlo.

"Pretender usurpar esas funciones no se compadece con los principios constitucionales que rigen el Estado de Derecho y sólo pretenden presionar y deslegitimar a los tribunales", ha declarado en un comunicado la AF. Por ello, insta al presidente y a las instituciones que representa a actuar con "neutralidad" y pide que se "respeten entre sí a los ciudades a los que se deben".

García Ortiz ya ha superado el ecuador del juicio que se celebra en su contra en el Tribunal Supremo por una presunta filtración contra Alberto González Amador -novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso- con el viento de cola de las primeras sesiones, donde la mayoría de los testigos han ofrecido una versión favorable a sus intereses, pese al contrapunto del relato del querellante, que no dudó en culparle de haberle "matado públicamente".

“Confío en la justicia y creo que la verdad acabará imponiéndose en estos dos casos. Y en el caso que ahora mismo está ocupando las portadas y el debate esta semana, que es el juicio al fiscal general del Estado, pues el Gobierno continúa creyendo en su inocencia, y más aún tras todo lo visto”, declaró Sánchez en la citada entrevista, ayer domingo.

Esta mañana, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha enfatizado también que "confía plenamente en la resolución" del Tribunal Supremo sobre el caso del fiscal general del Estado. "Como jurista y como persona hay que dejar que los tribunales trabajen, y todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. Y yo confío plenamente en la resolución que dicte la sala segunda del Tribunal Supremo", ha asegurado a preguntas de la prensa durante su visita a la sede de Urovesa, en Valga (Pontevedra).

Lo que resta

El juicio al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo se encuentra en su ecuador. Ya se han celebrado tres de las seis sesiones previstas. En estos tres primeros días han declarado la mitad de los 40 testigos citados. Según algunos de ellos, el contenido del correo electrónico en el que el abogado de González Amador admitía la comisión de dos delitos fiscales ya era conocido por varios periodistas antes de que lo recibiera el fiscal general, por lo que no se ha encontrado una prueba fehaciente de que fuera García Ortiz quien lo filtrara.

Las tres sesiones que quedan de juicio (los próximos martes, miércoles y jueves) acogerán testimonios clave, entre ellos la declaración como investigado del fiscal general, prevista para la penúltima sesión. Antes, comparecerán otros 20 testigos, incluido el periodista de la Cadena SER que dio la primera información sobre el correo del 2 de febrero, que es la filtración que investiga el Supremo.

