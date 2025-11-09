Elecciones, el fiscal general o las memorias de Juan Carlos I: la entrevista a Pedro Sánchez en 'El País', en siete titulares

En una semana en la que Junts ha puesto de manifiesto su rechazo total a cualquier medida que el Gobierno lleve al Congreso de los Diputados, dinamitando el futuro y el presente de la legislatura, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha ofrecido una entrevista publicada este domingo en el diario El País en la que ha cerrado la puerta a un posible adelanto electoral.

En ella, no sólo ha hablado de la postura adoptada por el partido que lidera Carles Puigdemont, también ha hablado del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o de las memorias del emérito, Juan Carlos I. Una entrevista que se puede resumir en siete titulares.

¿Elecciones? "No estamos en esa situación"

El primero de los titulares tiene que ver con el bloqueo de Junts al Gobierno. Al preguntarle si considera la situación sostenible para mantener la legislatura, Sánchez se ha mostrado optimista.

"Lo primero, la complejidad parlamentaria es fruto de la voluntad ciudadana manifestada en las elecciones. En segundo lugar, la única opción de gobernabilidad es la que hoy existe con este Gobierno de coalición progresista con minoría parlamentaria", ha asegurado.

Sánchez ha justificado que esta complejidad parlamentaria no se trata de "un problema", porque ya "es una realidad en Europa, España y Cataluña". "En cuarto lugar, la complejidad parlamentaria puede ir alineada con el buen gobierno. Y ahí están los datos económicos y sociales de los últimos siete años", ha razonado.

El líder del Ejecutivo asegura que "no estamos en esa situación" de barajar un adelanto electoral para terminar con el bloqueo. "Ahora mismo cumplimos con nuestro acuerdo de investidura. Llevamos más de 40 iniciativas legislativas aprobadas en el Congreso", ha explicado.

"Hemos cumplido con Junts"

Si la formación de Carles Puigdemont tenía alguna duda, Sánchez ha tratado de resolverla este mismo domingo, asegurando que, pese a la tensión con la formación catalana, "hemos cumplido con Junts y con el resto de grupos parlamentarios". "Y en aquellos que no, trabajamos para que se cumplan", ha añadido.

Uno de esos puntos de fricción es que el catalán pueda ser oficial en la UE. Ahí el presidente del Gobierno ha asegurado que hay un diálogo con Alemania y "una voluntad clara, inequívoca y total nuestra por lograr la normalización plena de la situación política en Cataluña".

"Este Gobierno apostó por los indultos y la Ley de Amnistía. Estamos reconociendo a actores políticos que tras el año 2017, por errores ajenos y propios, se situaron fuera del escenario político. Somos muy conscientes de que hay una crisis y un conflicto políticos, por eso hicimos el acuerdo de Bruselas con Junts, y estamos dispuestos a cumplir", ha expuesto.

El PP, "rendido a la ultraderecha y abonado al esperpento"

Sánchez también ha sido preguntado por la opción de intentar alcanzar pactos con el Partido Popular y ha reconocido que "es necesario articular más acuerdos con el principal partido de la oposición".

"Pero la realidad es tozuda. Por ejemplo, tras los incendios del verano propuse un pacto de Estado frente a la emergencia climática, pero lo que vemos es que Feijóo está pactando con la ultraderecha justo la negación de esa emergencia climática", ha señalado.

Sánchez ha acusado al PP de estar "rendido a la ultraderecha y abonado al esperpento". "Esta es la realidad sobre la que tenemos que operar. Pero la voluntad del Gobierno para llegar a pactos es total. Y cada vez que se ha podido cerrar un acuerdo, lo ha hecho; por ejemplo, con la renovación del Consejo General del Poder Judicial", ha apuntado.

"No es una buena noticia que la ultraderecha crezca"

Preguntado por lo que reflejan algunas encuestas, que apuntan a un crecimiento de Vox, el líder del Ejecutivo ha defendido que "no es una buena noticia que la ultraderecha crezca en ninguna democracia".

"Pero también digo que la derecha política, mediática e intelectual, con tal de que no gobiernen las fuerzas progresistas, es capaz de blanquear el discurso de la ultraderecha", ha justificado.

Sánchez ha señalado que, ejemplo de ello, es "cuando la ultraderecha dice que hay que deportar ocho millones de migrantes en nuestro país". "La derecha, en lugar de hacerle frente con argumentos y datos que rebatan esa barbaridad, lo que hace es plegarse a ese discurso, identificar migración con delincuencia o decir que nuestro país está sufriendo una invasión", ha recriminado.

Al decirle que, según los sondeos, los jóvenes son más de derechas que nunca, el presidente del Gobierno ha asegurado que él no coincide con ese análisis. "Los jóvenes están mayoritariamente en la solidaridad, el compromiso frente a la emergencia climática, la emigración y los valores de la democracia. Esta nueva realidad hay que imputarla a unas redes sociales que hoy no propagan la verdad, sino bulos", ha expuesto.

"El Gobierno cree en la inocencia del fiscal general"

En el apartado judicial, Sánchez ha defendido que él confía en la justicia y ha destacado que, tanto en las investigaciones sobre su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, cree que "la verdad acabará imponiéndose en estos dos casos".

"Y en el caso que ahora mismo está ocupando las portadas y el debate esta semana, que es el juicio al fiscal general del Estado, pues el Gobierno continúa creyendo en su inocencia, y más aún tras todo lo visto", ha añadido.

Al decirle si mantendrán ese criterio si es condenado, Sánchez ha reiterado que cree que "la verdad se acabará imponiendo". "Y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente", ha expuesto.

"En 2027 me presentaré a la reelección"

El líder del Ejecutivo también ha mostrado su intención de presentarse en las elecciones de 2027 a la reelección. "Soy consciente de la responsabilidad que tengo. El buen resultado de las políticas en España y en el contexto europeo tan escorado hacia la ultraderecha hace evidente la necesidad de seguir consolidando políticas socialdemócratas", ha destacado.

"Esto me ha llevado a una reflexión, no solamente con mi partido, sino fundamentalmente con mi familia, que es la que sufre directamente las consecuencias de este compromiso y esta responsabilidad, para anunciar que efectivamente doy ese paso y que en 2027 me presentaré a la reelección", ha razonado.

No recomendará el libro de Juan Carlos I

Preguntado sobre las memorias del emérito, Juan Carlos I, Pedro Sánchez ha confesado que todavía no lo ha leído, pero tras conocer algunos de los fragmentos no cree que vaya a ser objeto de recomendación suya para las navidades.

"Todavía no he leído el libro. Pero también le diré que no va a ser uno de los que recomiende para estas Navidades, visto lo visto", ha expuesto, antes de poner en valor el trabajo de Felipe VI.

"La actual jefatura del Estado hace una labor encomiable. Responderé algunas de las cosas que, en fin, me han dejado sorprendido, sobre quién trajo o no trajo la democracia. La democracia no cayó del cielo; fue fruto de la lucha de los españoles y españolas, de la gente de a pie, de los peatones de la historia, que decía Vázquez Montalbán", ha zanjado.