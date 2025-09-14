La batalla de Quim durante 11 años para que le concedan su título de la ESO: "He sido discriminado"

Quim Llisorgas está pletórico. Hace unos días, la Justicia falló a su favor y recibirá muy pronto su título de graduado en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). El joven catalán terminó estos estudios hace ya más de once años, con unas aceptables notas, pero ha tenido que pleitear durante todo este tiempo para que finalmente se le reconozca su esfuerzo académico. "Estoy muy contento, todavía no me lo creo. Para mí, es algo muy importante poder contar con este título después de tantos años reclamándolo", señala en una conversación telefónica con El HuffPost.

La historia de Quim es muy diferente a la de cualquier adolescente que termina 4º de la ESO, se gradúa y opta a estudiar Bachillerato. En su caso, el sistema educativo catalán le denegó su derecho a recibir el título de la ESO. ¿El motivo? Tener síndrome de Joubert y haber entrado en la recta final de sus estudios a una unidad de educación especial que, sin saberlo, le impedía obtener la condición de graduado.

El síndrome de Joubert es una enfermedad genética muy rara que, en ocasiones, se confunde con el autismo por tener algunos síntomas similares. Pese a esta dificultad, Quim estudió como cualquier otro niño tanto la educación primaria como los primeros cursos de la ESO. Ya por entonces, los educadores se plantearon incluirle dentro de la USEE (Unidad de Apoyo a la Educación Especial, ahora rebautizado dentro del sistema educativo catalán como Apoyo intensivo para la escolarización inclusiva), pero su rendimiento académico era superior y se consideró que no era necesario.

Así fue pasando curso tras curso hasta llegar a 4º de la ESO, cuando su instituto decidió finalmente incluirle en este sistema. "A mi madre nunca le dijeron que si vas a ese grupo, automáticamente no tienes derecho al título porque supuestamente no aprendes todo lo que deberías. No nos lo advirtieron en ningún momento", asegura.

La nota media de Quim al acabar las clases fue de un 6,5, pero le denegaron cualquier opción de graduarse. "Enseguida me puse en contacto con el Departamento de Educación de la Generalitat para reclamar el título, aunque me lo denegaron", cuenta. Fue el inicio de un largo proceso legal con varios actos de conciliación a los que nadie se presentó, una sentencia en contra y un recurso que, finalmente, le ha dado la razón.

Sin embargo, Quim advierte de que estos 11 años de pelea por su título de la ESO le han pasado factura tanto en lo personal como en lo profesional. Por un lado, sintió que todo su esfuerzo académico había sido en balde. Por otro, ha visto como muchas oportunidades laborales se han evaporado por no tener un título tan elemental como es el de la Educación Secundaria Obligatoria. "Yo soy actor y siempre he querido seguir estudiando para desarrollar mi formación en Arte Dramático. Pero muchas escuelas no me han dado la oportunidad por no contar con este título. Pero es que incluso para trabajar en un supermercado necesitas acreditar que tienes la ESO. Te rompen toda tu vida, porque no puedes seguir estudiando ni puedes trabajar. No entiendo dónde está la parte inclusiva de este asunto, puesto que lo único que consiguen es sacarte de todos los sitios y dejarte sin oportunidades", se queja.

"Nosotros lo hemos pasado muy mal. Los disgustos, las depresiones...", rememora su madre, Estrella. "Yo siempre me preguntaba qué iba a pasar con él el día que faltara yo. Porque no le dejaban seguir formándose, pero tampoco tenía opciones de trabajar. ¿De qué iba a vivir entonces? ¿Me lo tenía que llevar conmigo al otro barrio?", asegura con cierto lamento.

Tanto Quim como sus padres también se quejan de una falta de apoyo por parte de algunos profesores del centro en el que el joven cursó sus estudios. "A partir de 3º de la ESO, la tutora ya no estaba pendiente de él y tuvimos problemas en algunas asignaturas como, por ejemplo, Música. Al tener una discapacidad que le afecta a la musculatura, para él es imposible tocar una flauta porque no puede mover los dedos. Pero eso, a veces, los profesores no lo entendían. Y cuando le pasaron a la USEE, los propios educadores y psicólogos le advirtieron que no le iban a enseñar nada porque literalmente le dijeron: Eres tonto y los tontos no pueden aprender".

La justicia, finalmente, se ha puesto del lado de Quim y en unos días recibirá su título de la ESO. La familia está feliz, aunque lamenta haber tenido que esperar tantos años hasta que se le reconociera a Quim su condición de graduado. Y también los palos en la rueda que les han puesto desde las propias instituciones educativas. "Durante todo este tiempo, decían que con Quim habían seguido un plan individual para su aprendizaje. Pero cuando los jueces en el recurso reclamaron ese plan, sólo enviaron los de música, inglés y ética. Y, por si fuera poco, los mismos magistrados han dicho que estos planes estaban hechos con Inteligencia Artificial y que no tenían validez al no estar firmados", denuncian.

La sentencia a favor de Quim, además de ser retroactiva para sus intereses, crea jurisprudencia. De tal manera que otros niños pueden beneficiarse de ella en el futuro. "Lo que ha sufrido Quim es una discriminación en toda regla. Por eso queremos que se conozca su historia para que otras personas no pasen por el mismo suplicio que hemos pasado nosotros. Y, sobre todo, que no tengan que esperar once años para que les den la razón", sentencia Estrella.