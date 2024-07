La Complutense pide al juez que investigue a Begoña Gómez por "apropiación indebida"

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha enviado al juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un informe sobre una investigación interna realizada para comprobar "si hubiera existido" una apropiación indebida del 'software' para la cátedra que ella codirigía.

Los servicios jurídicos de la universidad informan al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid de las actuaciones desplegadas para averiguar "si ha existido una utilización privativa o apropiación del producto", si bien afirman que no han podido alcanzar una conclusión.

En su escrito, fechado el pasado 1 de julio y al que ha tenido acceso EFE, el centro explica que las actividades de investigación comenzaron tras aparecer en prensa determinadas informaciones que afectaban a la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva que codirigía Gómez.

El objetivo, explica, era "conocer y determinar si por miembros" de dicha cátedra "podían haberse realizado, o no, actos que pudieran suponer un perjuicio patrimonial" a la Universidad, si bien lamentan que no han podido alcanzar una "conclusión definitiva", en particular "por la falta de colaboración de determinados intervinientes".

La universidad, según el escrito, centró su investigación en varios contratos y gastos celebrados en el marco de la citada cátedra y solicitó información a diversos organismos, como el Registro de la Propiedad Intelectual o la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El centro informa que Begoña Gómez constituyó la sociedad Transforma TSC SL para "impulsar y promover la estrategia de Transformación Social Competitiva".

Indica que lo hizo "sin conocimiento ni participación" del centro y que puede "dar lugar a, como mínimo, confusión con el contenido y promotores del Convenio para la creación de la Cátedra Extraordinaria".

Otro de los requerimientos efectuados se dirigió el 12 de junio a la propia Begoña Gómez, quien ese mismo día remitió un correo electrónico a la Universidad en el que comunicaba que estaba recabando la información solicitada. El centro informa de que a día de la presentación del escrito en el juzgado, aún no la había recibido.

La universidad, que aporta al juzgado documentación que considera de interés, trató sin éxito de personarse en la causa abierta contra Begoña Gómez, si bien el juez lo rechazó al considerar que no constaba que hubiese sufrido perjuicio.

Gómez está citada este viernes en calidad de investigada ante el juez.