La Comunidad de Madrid transfirió 61 millones de las residencias públicas para pagar una deuda con Quirón

La Comunidad de Madrid transfirió 61 millones de euros desde el gestor de las residencias públicas, la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) hacia el pago de una deuda con Quirón, según ha informado la Cadena SER.

La transferencia, que se ha podido conocer tras la publicación del informe anual de la Cámara de Cuentas, fue autorizada el pasado 5 de junio de 2024. Esos 61 millones se dedicaron, en concreto, a "atender el gasto relativo a la liquidación de la actividad correspondiente a la libre elección del ejercicio 2021 del convenio singular para la prestación de atención sanitaria, suscrito con la Fundación Jiménez Díaz".

Según comentan en la SER, aquel 5 de junio el portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel García, no hizo alusión a dicha operación en su habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que autorizó la transferencia, han asegurado a la cadena que "es algo habitual y que la Ley de Hacienda lo prevé: el uso de créditos no gastados en ejercicios anteriores y que no pueden emplearse en ejercicios posteriores, en las necesidades de gasto del ejercicio corriente".

Durante el año 2024, el Gobierno de Ayuso disparó el pago de liquidaciones a las empresas concesionarias de hospitales públicos (Quirón y Ribera Salud) un 221%, hasta los casi 910 millones de euros.

La libre elección sanitaria

La libre elección sanitaria es el sistema que permite a todos los madrileños escoger el centro en el que quieren ser atendidos, incluyendo aquellos que gestionan Quirón o Ribera Salud. Se trata de una herramienta que, al final, favorece la privatización.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Madrid recuerdan que "la llamada libre elección no supone una mejora real para los y las usuarias". "Nació como una medida ideológica, no sanitaria, y ha tenido consecuencias muy negativas para la organización del sistema público", aseguran.

"La libre elección ha funcionado como un mecanismo para desviar pacientes y recursos hacia hospitales de gestión privada, fundamentalmente del grupo Quirón, mientras los grandes hospitales públicos pierden actividad, presupuesto y capacidad de planificación", añade la asociación.

"Beneficios para sus amigos"

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha criticado este lunes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "quite recursos" de residencias para pagar a grupos privados que "hacen negocio" con su pareja, Alberto González Amador.

"Todos sabemos lo que está pasando con las residencias en Madrid. Pues bien, 60 millones que estaban destinados a las residencias se dedican al Grupo Quirón. Una vez más, beneficios para sus amigos y para sus colegas", ha rematado.