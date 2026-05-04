Cristina Pardo explica por qué mucha gente piensa que es de derechas

Cristina Pardo ha concedido una distendida entrevista a Ac2ality, el podcast de Atresmedia, y ha hablado de su labor como periodista y ha explicado por qué no dice a quién votó en las últimas elecciones.

La presentadora de Más Vale Tarde, en laSexta, ha sido noticia esta semana porque se ha anunciado su salto a Antena 3, donde tendrá un programa nocturno en el cada vez más tardío prime time.

En Ac2ality hay una pregunta clásica: ¿a quién votaste en las pasadas elecciones? Una cuestión que Pardo no ha querido responder: "Cada día tengo que informar sobre asuntos políticos. Si yo digo a quién he votado la gente me va a mirar con un prisma cada vez que yo cuente las noticias".

Ha añadido en tono de humor que cree que la gente "ya sospecha lo suficiente" a quién vota: "Voy a intentar seguir a lo mío". "Nos iría mejor si todos fuéramos capaces de cambiar de voto a lo largo de nuestra vida en función de cómo lo hubieran hecho unos u otros".

"A lo mejor tienes tendencia en confiar en determinada opción política pero si cuando llegan las elecciones lo han hecho mal pues a lo mejor puedes cambiar", ha expresado la periodista.

También le han preguntado dónde está ella encasillada en el espectro político de los presentadores de televisión: "Mucha gente en este momento pensará que soy de derechas por ir a El Hormiguero. Habrá gente que pensará que puedo no ser del todo de derechas por trabajar en laSexta".

Eso sí, ha señalado que a ella no le importa porque intenta ser "ecuánime, justa y honesta": "Es mucho más fácil ir contra un Gobierno en activo. Cuando cubría PP gobernaba Rajoy, era facilísimo cuestionar al Gobierno. Ahora está Pedro Sánchez en la Moncloa, es mucho más fácil cuestionar al Gobierno que cuestionar a alguien que no tiene la capacidad de dirigir la vida de los ciudadanos pero que m da igual lo que piense la gente".