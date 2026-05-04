Vox acelera su caída y pierde casi un punto en apenas un mes, mientras el PP se consolida en cabeza

El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios en Andújar (Jaén) el 16 de marzo de 2026, en la precampaña de las elecciones andaluzas.

El tablero político español muestra signos de transformación. Según los datos del último barómetro de 40dB. para la Cadena SER y El País, Vox confirma una clara tendencia a la baja que aleja a los ultraderechistas de sus resultados históricos, mientras el Partido Popular (PP) refuerza su posición de liderazgo. De celebrarse hoy elecciones generales, la formación de Alberto Núñez Feijóo obtendría el 34,5% de los votos, lo que le otorga una ventaja de 5,5 puntos sobre el PSOE de Pedro Sánchez.

El dato más llamativo del sondeo es el desgaste de Vox, sin duda. El partido de extrema derecha ha perdido casi un punto en apenas 30 días, pasando del 11,3% en abril al 10,4% en mayo. Esta caída no es un hecho aislado, sino que la formación “encadena cinco meses de descenso” en la estimación de voto.

Desde los comicios de julio de 2023, donde obtuvo un 12,4%, los de Santiago Abascal ha ido cediendo terreno de forma paulatina. Su fidelidad de voto también se resiente: solo el 66,5% de quienes les apoyaron en las últimas generales aseguran que volverían a hacerlo, la cifra más baja entre las principales fuerzas nacionales.

"Vox confirma su tendencia a la baja y pierde casi un punto de estimación de voto en un mes", señala el informe, subrayando que la formación de Abascal se ve penalizada por la fuga de votantes hacia la abstención y, en menor medida, hacia el PP.

"A pesar de ser el partido más votado, la suma del PP y Vox se quedaría hoy en el 44,9% de los votos", añade la información, un dato que refleja que, a pesar de la caída de Vox, el bloque de la derecha sigue teniendo dificultades para alcanzar una mayoría absoluta incontestable frente a la resistencia del bloque progresista.

El PP se distancia y el PSOE resiste con erosión

El Partido Popular se mantiene estable en el primer puesto con un 34,5%, apenas una décima menos que el mes anterior. Su fortaleza reside en la mayor tasa de fidelidad del electorado español: un 78% de sus votantes repetiría hoy su apoyo.

Por su parte, el PSOE experimenta una bajada de tres décimas respecto a abril, situándose en el 29% de estimación de voto. Aunque los socialistas logran retener al 72,9% de sus electores, la brecha con el PP se ensancha hasta los 5,5 puntos, dificultando las opciones de reeditar el bloque de investidura actual.

En el espacio a la izquierda del PSOE, la situación parece haberse estabilizado. Por ejemplo, Sumar, la coalición liderada por Yolanda Díaz, repite el 10,7% de los votos obtenido el mes pasado. Con este dato, Sumar logra superar a Vox y se sitúa como la tercera fuerza política de España. Podemos, por su parte, mantiene un 3% de los sufragios, una cifra idéntica a la registrada en abril.

El trasvase de votos, la indecisión...

El estudio conocido este lunes destaca que el PP es el principal receptor del descontento de otras formaciones: "el PP es el que más pesca en el caladero de Vox", logrando atraer a un 14,5% de los antiguos electores de Abascal.

En el bloque de la izquierda, el movimiento es más limitado. El PSOE apenas capta un 2,7% de votantes de Sumar, mientras que Sumar atrae a un 4,3% de antiguos votantes socialistas. La transferencia entre Sumar y Podemos se mantiene en niveles bajos: un 4,7% de los votantes de Yolanda Díaz se pasarían a la formación morada.

... y el liderazgo

A pesar de su ventaja en las urnas, ningún líder logra el aprobado. Alberto Núñez Feijóo sigue siendo el mejor valorado con una nota de 4,1, seguido de cerca por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, ambos empatados con un 3,9. Santiago Abascal cierra la lista con la peor calificación, un 2,8.

El barómetro fue realizado mediante 2.000 entrevistas online entre el 24 y el 27 de abril de 2026, en un contexto marcado por la incertidumbre económica y el debate sobre la regularización de inmigrantes.