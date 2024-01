La extraña relación del PP con Junts

Para que yo me aclare, Feijóo, la cosa funciona de la siguiente manera ¿no? Primero, intentas pactar con Junts tu investidura como ha salido a la luz recientemente. Segundo, no lo consigues porque para ese pacto también necesitarías a Vox en la ecuación y no se llevan bien.

Tercero, Sánchez consigue cerrar el pacto que tú no conseguiste y es investido presidente del gobierno. Cuarto, insultas a Sánchez por pactar con un “prófugo de la justicia” cuando tu hiciste lo mismo solo que no te salió.

Y, por último y lo mejor de todo, finalmente propones ilegalizar a quien en un primer momento propusiste pactar. Oye, un plan redondo. Te propongo pactar y si no quieres pues te ilegalizo.

Y todavía hay algunos que se sorprenden de que Feijóo esté tan solo y nadie quiera pactar con él exceptuando a Vox. En fin.