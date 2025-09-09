La Flotilla Sumud continuará su travesía hacia Gaza pese a una explosión en uno de sus barcos

Las autoridades de Túnez han comunicado que la explosión ocurrida en uno de los barcos de la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza no ha sido causada por un dron y que obedece a "algún otro tipo de accidente o incidente", según ha revelado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Albares ha señalado que "lo que informan las autoridades tunecinas" es que la causa de la explosión "no tiene nada que ver con un dron, sino que se trata de algún otro tipo de accidente o incidente" y por tanto "un hecho extraño que hay que investigar".

La Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza denunció ayer un supuesto ataque con dron en el puerto de Túnez a una de sus embarcaciones, conocida como el 'Barco Familiar', que transporta a miembros del Comité Directivo de esta iniciativa solidaria, entre ellos la excalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

"Esta mañana, por instrucciones directas mías, el embajador de España ha entrado en contacto con Ada Colau para saber cómo estaban los españoles", ha señalado Albares.

El ministro ha explicado que en el momento de la explosión había cuatro españoles en el barco de la flotilla y "los cuatro se encuentran bien".

Además, ha defendido que "los españoles y españolas que van en esa flotilla tienen toda la protección consular" y las distintas embajadas y consulados están pendientes de su situación y les darán toda la protección necesaria.