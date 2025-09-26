La jueza de la DANA asegura que Mazón ya ha sido invitado a declarar como investigado

La jueza de Catarroja (Valencia) que dirige la investigación penal por la gestión de la dana ha informado este viernes de que ha notificado al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el auto que emitió el pasado 11 de septiembre en el que le invitaba de nuevo a declarar como investigado en la causa.

Según consta en una diligencia de ordenación del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja de este viernes, a la que ha tenido acceso EFE, la jueza da cuenta de que la notificación se efectuó "con carácter positivo" el pasado viernes día 19 de septiembre.

En el referido auto del pasado día 11, la instructora reiteró el ofrecimiento al president de la Generalitat para que prestase declaración en calidad de investigado y citó como testigo a la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero.

En el mismo texto, la instructora acordó unir al procedimiento la carta abierta por la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón el día de la dana, y que se hizo pública unos días antes.