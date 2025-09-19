La jueza de la DANA pide a À Punt y Emergencias que entreguen todas las grabaciones del Cecopi

La jueza que instruye la causa penal sobre la dana de Valencia ha reclamado a la televisión pública À Punt, a Emergencias de la Generalitat y la productora contratada para grabar la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre que aporten a la causa todo el material, tanto imagen como sonido, que grabaron.

En dos autos hechos públicos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la jueza de Catarroja se hace eco de unas recientes declaraciones del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en las que "alude a la voluntad de facilitar" las referidas grabaciones.

Igualmente, varias acusaciones instaron a la instructora a requerir de forma oficial las referidas imágenes a la productora contratada por Emergencias aquella jornada.

La jueza recuerda que ya solicitó documentación, grabación o acta de la reunión del Cecopi y que desde Emergencias, el pasado mes de marzo, se respondió que "no se levantan actas ni se graban las sesiones", motivo por el cual "no constaba soporte documental alguno".

En su auto, detalla que "ha de ponderarse, como hacía el auto de 12 de septiembre de 2025, la relevancia de la aportación a la causa, no solo de las imágenes, sino también del sonido, dado que es objeto de investigación el momento de remisión del Es-Alert, su contenido, el proceso de decisión y la posible participación en dicho proceso de otras personas que no ostentan la condición de investigados".

"Se ha de partir de igual modo de la gravedad de los hechos objeto de la presente instrucción: la pérdida de 229 vidas humanas (una de ellas dependiente) y los lesionados, y que dichas grabaciones constarían presuntamente en poder de un ente público -añade Nuria Ruiz Tobarra-, con la consiguiente obligación del mismo de colaboración en la investigación de un procedimiento penal".

Según afirma, en las imágenes que grabó À Punt y que emitió RTVE la semana pasada se muestra "que se daban instrucciones en presencia de periodistas, por lo que ninguna confidencialidad se otorgó al proceso de decisión por parte de los integrantes, habiendo asistido incluso al Cecopi, o estando conectadas telemáticamente, personas que afirman y que han afirmado no ser miembros del mismo, como el presidente de la Diputación de Valencia y la vicepresidenta primera del Consell", Vicent Mompó y Susana Camarero, respectivamente.

À Punt se acoge al secreto profesional

Ante la insistencia de la jueza por conocer el contenido de las grabaciones, À Punt asegura que no difundió el audio del Cecopi amparándose en el "secreto profesional". Sin embargo, la instructora considera que existe una "relevancia comunitaria" de esos datos, por lo que "en el conflicto entre la información y un caso de tal gravedad debió primar la íntegra aportación de las grabaciones, con imagen y sonido, estando plenamente legitimada la entidad pública para la difusión desde el punto de vista del medio informativo".

En cualquier caso, la jueza afirma que el vídeo que emitió RTVE (con el audio del Cecopi) ya ha sido incluido en la causa "sin que se haya producido la violación de ningún tipo de derecho fundamental de los periodistas, que habrían cumplido con la obligación de difundir una información que afecta a la población y que se desconocía pese al tiempo transcurrido desde la dana".