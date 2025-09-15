La letra pequeña del CIS también pone contra las cuerdas a Feijóo: el 10% de sus votantes prefiere a Abascal

El último barómetro elaborado por el CIS, correspondiente a este mes de septiembre y hecho público el pasado jueves, no ha dado buenas noticias al PP. Después de que el anterior le situara en empate técnico con el PSOE, los populares retroceden casi tres puntos y se sitúan en el 23,7% de estimación de voto. Es su peor resultado no sólo del año, sino de todo lo que llevamos de legislatura, puesto que hasta ahora su peor cifra había sido 26,1% y llegó a tener picos máximos del 34%.

"No es una noticia que Tezanos diga que el PP va fatal y el PSOE muy bien. Lo sorprendente sería lo contrario", señaló el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, al conocer el barómetro. Génova suele desdeñar los resultados que publica mensualmente el instituto público dirigido por Tezanos, aunque paradójicamente fue - dentro de la demoscopia - el que más se aproximó al resultado de las elecciones generales del 23-J.

Alberto Núñez Feijóo, izquierda, con Santiago Abascal. GTRES

La letra pequeña del CIS, sin embargo, arroja otros datos negativos para el PP más allá de su estimación de voto. Por ejemplo, la pregunta 14R pide indicar al encuestado a quién preferiría como presidente del Gobierno "en estos momentos". Y el 10,5% de quienes recuerdan haber votado al PP en 2023 ahora dice preferir a Abascal. En el caso inverso, votantes de Vox que quieran que Feijóo sea el presidente, la cifra es de sólo un 3,5%.

En la misma pregunta, los encuestados también pueden optar por otros líderes como Isabel Díaz Ayuso, Gabriel Rufián o Emiliano García-Page. Lo más alarmante es que otro 10,5% prefiere antes que sea presidente Ayuso que Feijóo. De esta manera, el actual líder del PP se queda muy lejos de obtener el apoyo mayoritario de su grupo de votantes (39,0%), como sí ocurre con Pedro Sánchez (el 59% de sus votantes le quiere de presidente) o Santiago Abascal (67,4%). La única que queda por debajo de Feijóo es Yolanda Díaz, dado que el electorado de Sumar se divide entre ella y Pedro Sánchez casi a partes iguales.

En las últimas semanas, diferentes encuestas advierten de una fuga de votos del PP a Vox muy notorio. En el caso de algunos sondeos, como el publicado por SigmaDos recientemente en El Mundo, habla de más de un millón de votos. En el caso de 40db para El País y la Cadena SER, Vox alcanza su mejor resultado desde las generales gracias a dejar al PP en su peor registro.

Este cambio también se advierte en las preguntas del último CIS. En la 16R, cuando se pregunta al encuestado a qué partido votará en las próximas elecciones generales, un 12,7% de quienes optaron por Feijóo en 2023 ahora dicen que Vox. En el caso contrario, sólo el 3,7%.

Entre sus propios votantes, Feijóo es también el menos puntuado. Los simpatizantes del PP le ponen un 5,89 de nota, frente al 6,95 que le ponen los socialistas a Sánchez, el 6,23 que le dan los de Sumar a Yolanda Díaz y el 7,28 de los de Vox a Abascal. Es más, el 41,8% de los votantes del PP dice tener poca o ninguna confianza en él.

Y es que los votantes declarados del PP admiten tener simpatía por las ideas que difunde Abascal. Cuando se les pregunta por qué partido es más cercano a sus propias ideas, un 12,4% de lo que votaron a Feijóo dicen que Vox.

Preocupación en Génova por el auge de Vox

Tal como ha contado El HuffPost en estos últimos días, en Génova hay inquietud por el auge de Vox en las encuestas en detrimento de sus opciones. Sobre todo porque eso complicaría la aspiración de Feijóo de poder ser el próximo presidente del Gobierno sin tener que ceder a una eventual pretensión de Vox de formar un Ejecutivo de coalición.

Fruto de esa presión, Génova ha endurecido en estas últimas semanas su discurso para contrarrestar el auge de Vox en las encuestas. De ahí que, en una conducta bastante impropia de él, Feijóo subiera la semana pasada una publicación a sus redes sociales cantando en un karaoke con el rótulo "Me gusta la fruta", la forma encubierta con la que Isabel Díaz Ayuso y otros de los 'duros' del PP insultan a Pedro Sánchez.

Aunque Génova cree que este tipo de mensajes son útiles para seducir a una parte del electorado de Vox, el sector moderado del partido lo ve como una estrategia contraproducente. “Nunca podremos llegar a ser Vox en virulencia”, admitían fuentes populares a El HuffPost. Además, algunos de ellos alertan de que la caza de ese 'voto ultra' podría hacer descuidar 'el centro político', donde el PP tiene una oportunidad de crecer a costa del PSOE.