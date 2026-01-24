Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La ONU señala a España por permitir que los menores de edad participen en espectáculos taurinos
Animales
Animales

La ONU señala a España por permitir que los menores de edad participen en espectáculos taurinos

El comité, integrado por 18 expertos, ya había pedido explicaciones a nuestro país en 2018 por permitir la participación de menores como toreros y como público. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Tauromaquia
TauromaquiaGetty Images

La ONU ha pedido explicaciones a España por permitir la participación de menores de edad en espectáculos taurinos. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha cuestionado al país acerca de este asunto, así como de otras temáticas, durante la Convención de Derechos del Niño, que ha tenido lugar en Ginebra. 

Las observaciones finales realizadas por el comité, compuesto por 18 expertos, se conocerán dentro de unas semanas. Cabe destacar que no es la primera vez que el organismo se interesa por esta cuestión, pues ya en 2018 el comité recomendó prohibir "la participación de los niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia" con la misión de "prevenir efectos nocivos para los niños". 

El comité también puso el foco en las escuelas taurinas, cuestionando que menores puedan formarse en ellas mientras existen restricciones en otros ámbitos culturales y audiovisuales.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que el Gobierno trabaja en una reforma legal para limitar el acceso de menores a espectáculos violentos con animales. Esta modificación se incluiría en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia y podría llegar al Consejo de Ministros en las próximas semanas.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck