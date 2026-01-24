La ONU señala a España por permitir que los menores de edad participen en espectáculos taurinos

La ONU ha pedido explicaciones a España por permitir la participación de menores de edad en espectáculos taurinos. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha cuestionado al país acerca de este asunto, así como de otras temáticas, durante la Convención de Derechos del Niño, que ha tenido lugar en Ginebra.

Las observaciones finales realizadas por el comité, compuesto por 18 expertos, se conocerán dentro de unas semanas. Cabe destacar que no es la primera vez que el organismo se interesa por esta cuestión, pues ya en 2018 el comité recomendó prohibir "la participación de los niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia" con la misión de "prevenir efectos nocivos para los niños".

El comité también puso el foco en las escuelas taurinas, cuestionando que menores puedan formarse en ellas mientras existen restricciones en otros ámbitos culturales y audiovisuales.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que el Gobierno trabaja en una reforma legal para limitar el acceso de menores a espectáculos violentos con animales. Esta modificación se incluiría en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia y podría llegar al Consejo de Ministros en las próximas semanas.