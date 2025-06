La pregunta que más teme el PP llega a titulares de 'The Washington Post'

El prestigioso periódico estadounidense The Washington Post ha fijado su vista en España a la hora de elaborar un amplio reportaje sobre el que representa una de las cuestiones más incómodas para el Partido Popular en los últimos tiempos. Se trata de la gestión de uno de los dirigentes populares en una de las mayores crisis y catástrofes que ha sufrido España recientemente, y de forma más concreta, uno de sus territorios.

Al otro lado del charco, el histórico rotativo ha llevado a titulares una cuestión que actualmente se dirime en los tribunales españoles y que plantea una pregunta temida en algunos sectores del PP. Bajo el siguiente titular: 'Valencia’s flood was a catastrophe. Was it also a crime?'. Es decir: "La inundación [la dana] de València fue una catástrofe. ¿Fue también un crimen?".

En un amplio reportaje, el Post recoge distintas historias y casos de víctimas -219 muertos solo en la Comunidad Valenciana- y de los familiares de estas. Por ejemplo, el de Ruiz, quien "había sido ama de casa, viajaba poco y cuidaba un huerto de tomates, pimientos y patatas: una vida sencilla y modesta que ahora está hecha pedazos". También explica el Post que "siete meses después, dice estar 'viva, pero muerta por dentro'. Se ha mudado de nuevo a un apartamento en la ciudad que compró recién casada. Ha colocado fotos de Emeterio, Javier y Andrés en la mesa del comedor y come mientras las mira".

Sobre Mazón: "Pero no lo ha hecho"

En el reportaje, The Washington Post también destaca más cuestiones sobre el president popular. "Para muchos, la ausencia de Mazón en el caso es especialmente impactante. Como presidente regional, solo puede ser juzgado por un tribunal superior. El juez le ha ofrecido a Mazón la oportunidad de testificar, pero no lo ha hecho", retrata el diario con base en la capital estadounidense.

Además, contextualiza para sus lectores recordando que Mazón "se ha enfrentado a protestas masivas mensuales que exigen su renuncia". O indicando que "los sobrevivientes que perdieron a sus familiares en la inundación consideran a Mazón cómplice de la demora en la respuesta, y una importante asociación de víctimas lo señala explícitamente como el principal responsable".

La exconsellera Pradas rechaza entrevista con el 'Post'

Por otra parte, el rotativo de EEUU también aclara que trató de contactar para una entrevista con la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas. No obstante, el Post aclara que "Pradas declinó una solicitud de entrevista. Sin embargo, The Washington Post habló con sus abogados y revisó un resumen de su testimonio ante el tribunal".