La presidenta del Tribunal Supremo tras las críticas de Sánchez: "Las descalificaciones a la Justicia son impropias"

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha comparecido este viernes en la apertura del Año Judicial donde su discurso ha sido la figura clave de la ceremonia presidida por el rey Felipe VI en el Palacio de Justicia. En él, la presidenta del máximo órgano judicial ha expresado sus críticas a los "cargos públicos" que "descalifican la labor de la Justicia" después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurará en Televisión Española que "hay jueces que se empeñan en hacer política". "Las críticas y opiniones son aceptables, pero no lo es desacreditar al poder judicial", ha dicho. Todo ello en presencia del Rey Felipe VI; el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; y miembros de la judicatura.

"La sociedad no merece que los poderes públicos entren en descalificaciones ni en reproches mutuos, sino que las instituciones funcionen con normalidad y que actúen al servicio de los ciudadanos, y con respeto y lealtad a las otras. Y así lo hará el Poder Judicial", ha proseguido Perelló en un discurso que ha estado marcado por la reivindicación de la igualdad de la mujer en los órganos de la judicatura. ". "La tasa de éxito de las mujeres en el TS es de un 12%. En un solo año se ha duplicado las mujeres en el Tribunal Supremo de 10 a 23. Queda mucho camino por recorrer, pero estamos asistiendo a un verdadero cambio en la cúpula judicial y espero alcanzar la igualdad completa en la Justicia", ha afirmado.

Además, ha hecho una valoración del desempeño del CGPJ en el último curso y ha destacado la carencia judicial a la que se enfrenta el sistema constantemente. "En 2024 resolvieron 7 millones de asuntos, 800.000 casos más que el curso anterior. Cada juez ha llevado más de mil casos. Es conveniente destacar que el numero de jueces por 100.000 habitantes es mucho menor que en el resto de Europa, una carencia que resulta alarmante. Son totalmente insuficientes", ha dicho la presidenta.

Con ello, ha subrayado que, "en un estado de Derecho como el nuestro, toda actuación judicial tiene lugar en el cauce de un proceso, que se desarrolla con todas las garantías de audiencia y defensa, y es susceptible de ser revisada por otros jueces imparciales e independientes", por lo que "los posibles errores son corregidos en el seno del propio proceso judicial, que es sumamente garantista". A este respecto, ha enfatizado que "el Estado de Derecho protege los derechos de cualquier persona sometida a un procedimiento judicial, bajo la premisa de la presunción de inocencia y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley".

El discurso de Isabel Perelló marca el inicio del curso judicial que estará marcado por los numerosos casos de corrupción que están pendientes de juicio en este año. No sólo los casos asociados a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García que protagonizaron la actualidad política antes de que llegara el verano, también están pendientes de juicio hasta 30 escándalos del Partido Popular entre los que se encuentran el amaño de adjudicaciones públicas, cobro de sobornos, planes urbanísticos ilegales, tráfico de influencias, financiación irregular, incluso omisión de socorro y homicidios imprudentes; o el uso de fondos reservados para operaciones parapoliciales que afectan a diferentes cargos y gobiernos del Partido Popular.