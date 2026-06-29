La secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, guarda silencio ante la comisión del Senado

La secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, al inicio de su comparecencia en la comisión de investigación del Senado.

La secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar ha decidido este lunes guardar silencio y no responder a las preguntas de los senadores en la Comisión que investiga las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI.

En una breve intervención al inicio, Alcázar ha recordado que figura como imputada en la causa que investiga si Zapatero se embolsó grandes cantidades de dinero por interceder en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. "Siguiendo asesoramiento jurídico y para preservar el ejercicio de mis derechos fundamentales, voy a mantenerme en silencio en esta sesión. Debo ser consecuente con este consejo legal. Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita", ha dicho Alcázar.

De esta manera, la secretaria de Zapatero no ha respondido a preguntas que le ha hecho, por ejemplo, la senadora del PP, Rocío Dívar, sobre si se siente traicionada por Zapatero o quién está pagando su defensa.

Por qué se investiga a la secretaria

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, sitúa a la secretaria como una "pieza operativa esencial dentro de la red organizada, desarrollando su actividad desde la oficina de Zapatero, ubicada en la calle Ferraz, lo que la convierte en un nodo central de comunicación y gestión documental".

A ello, añade que Alcázar desempeñó "funciones de coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta las actuaciones de la red --también denominada 'Finance Boutique'--, recibiendo instrucciones directas para articular la apariencia documental de los pagos recibidos y emitidos por el entramado societario".